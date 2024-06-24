Идеально для вечернего просмотра: 3 украинских сериала, которые захватывают дыхание

Ищете увлекательные истории украинского кино, но нет времени? Обратите внимание на подборку 4-серийных минисериалов, которые можно посмотреть за один вечер!

Кино 24 подготовило для вас описание новейших украинских лент с трейлерами, чтобы вы могли легко найти то, что вам понравится.

"Одна семья"

Село Таможенное в Харьковской области становится ареной противостояния двух семей – Куцив и Романюков. Их вражда уходит корнями в 1930-е годы, когда из-за доноса одного из Куцов Романюки подверглись репрессиям.

2021 год. Младшая из Романюков, Оксана, возвращается из-за границы. Между ней и Максимом, младшим из Куцив, возникает искренняя любовь. Но им приходится скрывать свои чувства из-за розни между семьями.

Февраль 2022 года. Мелодрама превращается в драму через российское вторжение. Оксана оказывается в оккупации, а Максим – на фронте. Ее спасает старший брат Максима, Андрей, тоже влюбленный в нее. Этот поворот событий приводит к любовному треугольнику, шантажу, боли и сложным моральным выборам.

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"Продолжение рода"

Четыре женщины, чьи судьбы пересеклись в роддоме, оказываются в эпицентре полномасштабного вторжения.

Запертые в сельском роддоме под обстрелами, они не только борются за собственную жизнь, но и за возможность безопасно родить своих детей. Каждая из них имеет за плечами сложный личный опыт, связанный с решением о беременности и рождении ребенка.

"Зов любви"

Школьная любовь Ани и Андрея внезапно обрывается из-за недоразумения. Их пути расходятся: Андрей становится военным, а Аня уезжает в столицу строить карьеру.

Война изменяет жизнь обоих героев. Смогут ли они снова найти друг друга и преодолеть все испытания?

Напомним, мы уже писали о трех лучших сериалах о юристах.

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