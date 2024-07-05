И никаких аромадифузоров не нужно: 7 комнатных растений, которые приятно пахнут

Большинство комнатных растений не радуют нас своим ароматом, ведь селекционеры вывели сорта, не требующие опыления насекомыми. Однако это не значит, что мы обречены на жизнь без душистых цветов в доме! Природа подарила нам множество прекрасных растений, которые могут наполнить наше пространство изысканным и неповторимым благоуханием.

Портал Thursd.com подготовил подборку из семи комнатных красавиц, которые очаровывают не только своим видом, но и невероятным ароматом:

Цитрусовое дерево:

Компактные сорта лимона, апельсина, лайма или мандарина не только подарят вам эстетическое наслаждение, но и наполнят дом свежим ароматом цветов и подарят урожай богатых витамином С фруктов. Для лучшего роста и обильного цветения цитрусовым требуется основательное освещение. Зимой им может понадобиться дополнительная подсветка фитоломпы.

Гардения:

Эта королева запахов станет настоящим живым аромадифузором в вашем доме. Для пышного цветения и насыщенного аромата гардении требуется солнечное место (не менее 4 часов прямых солнечных лучей в день) и высокий уровень влажности.

Жасмин:

Комнатный жасмин, как и его садовый собрат, очаровывает великолепным ароматом. Этому цветку, как и всем душистым красоткам, нужно много света: не менее 6 часов в день. Зимой ей может потребоваться дополнительное освещение.

Орхидея:

Не все орхидеи могут похвастаться ароматом, однако некоторые сорта удивляют своим нежным и необычным ароматом. Например, орхидея Sharry Baby Oncidium имеет шоколадный аромат, а "Иерехтение" и "Гавайский закат" очаровывают тонким запахом. При выборе орхидеи рекомендуется понюхать цветок, чтобы убедиться в наличии аромата. Во время цветения орхидеи нуждаются в повышенной влажности для лучшего раскрытия аромата.

Душистый герань:

Этот неприхотливый и популярный цветок на наших подоконниках радует не только своим цветением, но и тонким ароматом, ощущаемым во время цветения. В отличие от обычной герани, листья душистой герани не пахнут. Это растение станет отличным дополнением к ароматерапии, ведь оно благоприятно влияет на нервную систему.

Французская лаванда:

Эта душистая трава не только отличная кулинарная добавка и основа для ароматерапии, но и невероятно красивое комнатное растение. При хорошем уходе и достаточном освещении лаванда будет непрерывно цвести и наполнять ваш дом приятным ароматом.

Стефанотис:

Этот изящный цветок, известный также как "свадебный венок", имеет нежные цветы с сильным и приятным ароматом. Стефанотис любит яркий солнечный свет и умеренный полив, что делает его неприхотливым растением.

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