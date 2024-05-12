Хрустящий папоротник: как приготовить молодые побеги
Красная рута то и есть тот мистический цветок папоротника – так говорит легенда. А песни Владимира Ивасюка действительно стали волшебными не только для Украины, но и для всего мира.
Ну, а я решил приготовить молодые побеги папоротника, которые сейчас как раз только, только появляются. Повара готовят много дикоросов и в Украине есть около 55 видов этого растения, которое еще может быть интересным на вкус и не только соленым, но даже в десертах!
Далее текст на языке оригинала
Хрумка папороть:
-молоді пагони папороті 250г
-75 г борошна
-75 г кукурудзяного крохмалю
-220г пива або води (газована)
-чайна ложка паприки
-чайна ложка сухого часнику
-чайна ложка меленого коріандру
-сіль
-Олія для смажіння
-панірувальні білі сухарі
Готуємо!
- перебравши і промивши у воді пагони.
- перекладаю їх у миску та додаю сік лимона чи декілька крапель винного оцту (можна узяти ябучний) і заливаю окропом, даю постояти 5 хвилин. Зливаю воду і даю обсохнути.
- окремо у мисці змішую борошно з крохмалем, спеціями, сіллю, заливаю пивом і роблю досить рідкуватий кляр - консистенція трохи густіше ніж на млинці.
- розігріваю олію. Папороть вмочую у клярі, потім у сухарі панко і одразу поміщаю в олію. Смажу на невеликому вогні приблизно хвилину!
ГОТОВО
Їсти одразу.
Особливо смачно з соусом тар-тар, в який я додано трохи барбекю!
Дивно, незвично і смачно!