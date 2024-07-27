Хрустящие и пряные: как закрыть кабачки на зиму, чтобы напоминали соленые огурцы

Как известно, кабачки всегда дают хорошие урожаи, даже если за ними не ухаживать. У огородников всегда возникает вопрос, что делать с обильно уродившими кабачками.

Выходом могут стать маринованные кабачки – отличная хрустящая закуска. И готовить маринованные кабачки достаточно просто.

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Ингредиенты:

Кабачки - 1,5 кг

Лист хрена - 1 шт

Зелень петрушки - 0,5 пучка

Зонтик укропа — 1 шт

Черный перец-горошек - 10 шт

Зерна горчицы – 1 ч. л.

Чеснок – 10 зубчиков

Перец острый красный - 1 шт.

Соль – 2 ст. л.

Сахар песок – 2 ст. л.

Уксус 9% - 2 ст. л.

Как приготовить кабачки кольцами?

Стерилизуйте банки и кипятите несколько минут. На дно каждой банки положите половинку листа хрена и 10 веточек зеленой петрушки.

В банке добавьте зонтик укропа, чеснок, чёрный перец и зерна горчицы.

Помойте кабачки, протрите их и нарежьте на кружочки по 2 см. Заполните банку кружочками кабачков, оставляя место для перца.

Добавьте кусочек острого красного перца в банку. Продолжите заполнять банку кабачками, сверху уложите еще зелень петрушки.

Накройте содержимое банок остатками листьев хрена. Залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Затем воду слейте, кипятите снова, добавьте соль, сахар и уксус.

Как только вода закипит, залейте ее в банки, закройте крышками и переверните банки. Укутайте их до полного охлаждения.

После охлаждения маринованные кабачки можно хранить в прохладном месте.

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