Хрустящие и пряные: как закрыть кабачки на зиму, чтобы напоминали соленые огурцы
Как известно, кабачки всегда дают хорошие урожаи, даже если за ними не ухаживать. У огородников всегда возникает вопрос, что делать с обильно уродившими кабачками.
Выходом могут стать маринованные кабачки – отличная хрустящая закуска. И готовить маринованные кабачки достаточно просто.
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Ингредиенты:
- Кабачки - 1,5 кг
- Лист хрена - 1 шт
- Зелень петрушки - 0,5 пучка
- Зонтик укропа — 1 шт
- Черный перец-горошек - 10 шт
- Зерна горчицы – 1 ч. л.
- Чеснок – 10 зубчиков
- Перец острый красный - 1 шт.
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар песок – 2 ст. л.
- Уксус 9% - 2 ст. л.
Как приготовить кабачки кольцами?
Стерилизуйте банки и кипятите несколько минут. На дно каждой банки положите половинку листа хрена и 10 веточек зеленой петрушки.
В банке добавьте зонтик укропа, чеснок, чёрный перец и зерна горчицы.
Помойте кабачки, протрите их и нарежьте на кружочки по 2 см. Заполните банку кружочками кабачков, оставляя место для перца.
Добавьте кусочек острого красного перца в банку. Продолжите заполнять банку кабачками, сверху уложите еще зелень петрушки.
Накройте содержимое банок остатками листьев хрена. Залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Затем воду слейте, кипятите снова, добавьте соль, сахар и уксус.
Как только вода закипит, залейте ее в банки, закройте крышками и переверните банки. Укутайте их до полного охлаждения.
После охлаждения маринованные кабачки можно хранить в прохладном месте.
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