Хитовые стрижки для женщин за 40: омолодят и сделают вас потрясающей

Этим летом в тренде смелость, совершенство и естественность. Стилисты советуют всем женщинам не бояться менять свой стиль и играть с длиной волос.

Особенно это касается женщин старше 40, которые давно мечтали обновить свой облик и сделать короткую стрижку. Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает, какие прически будут самыми модными летом 2024 года.

Французский боб

Французский боб. Источник: pixabay.com Французский боб. Источник: pixabay.com

Эта прическа обрела мировую популярность благодаря своей практичности и универсальности. Она является модернизированной версией каре с открытым затылком и удлиненными прядями у лица, что позволяет корректировать скулы, придавая им изящества, и уменьшить вес в нижней части лица.

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Почему французский боб стал главным трендом лета 2024 года:

Подходит всем . Эта стрижка универсальна и подходит любому типу лица и структуры волос.

. Эта стрижка универсальна и подходит любому типу лица и структуры волос. Удобство . Французский боб хорошо держит форму и не требует постоянной укладки.

. Французский боб хорошо держит форму и не требует постоянной укладки. Добавляет объем . Эта прическа подходит даже для тонких и поврежденных волос.

. Эта прическа подходит даже для тонких и поврежденных волос. Легко выделить челкой . Добавление челки сделает образ более выразительным и интересным.

. Добавление челки сделает образ более выразительным и интересным. Омолаживает. Эта стрижка занимает верхние позиции среди омолаживающих, что делает ее любимой среди модниц всего мира.

Пикси

Пикси. Источник: pixabay.com Пикси. Источник: pixabay.com

Это стрижка для уверенных и отважных женщин, которые стремятся к радикальным изменениям в своем стиле. Прическа подходит для коротких волос, придает им дополнительный объем, создавая выразительный и одновременно непринужденный образ. Существует много вариаций пикси, среди которых наиболее популярными являются классический вариант, с гладкими прядями, текстурированная версия и с выбритыми висками.

Преимущества стрижки пикси:

Стиль . Это идеальная стрижка для женщин в возрасте 40+, которые стремятся выглядеть элегантно и захватывающе.

. Это идеальная стрижка для женщин в возрасте 40+, которые стремятся выглядеть элегантно и захватывающе. Комфорт в летнюю жару . Пикси открывает шею, придавая ощущение легкости, предотвращает потение головы, что позволяет волосам держать форму.

. Пикси открывает шею, придавая ощущение легкости, предотвращает потение головы, что позволяет волосам держать форму. Свежесть и омоложение . Эта стрижка оказывает омолаживающий эффект, придает образу свежести и легкости.

. Эта стрижка оказывает омолаживающий эффект, придает образу свежести и легкости. Не требует укладки. Достаточно слегка взъерошить локоны руками – и ваш непревзойденный образ готов.

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