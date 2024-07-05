Голени индейки в яблочном соусе барбекю
Я обожаю всякие тушеные и томленные блюда, дома и на гриле. Конечно, я всегда использую и фольгу, и пергамент.
Для рецепта:
- 2-3 шт голени индейки (2кг)
- 18г соли
- паприка, молотый кориандр, черный перец, горчица, масло
Для соуса:
- 300г яблочный сок
- 180г Кетчуп
- 50г яблочный уксус
- 50г сахара
- чили, сухой чеснок
- соль и паприка
Приготовление:
- Маринуем заранее индейку: протыкаю голени ножом, добавляю соль, специи, немного горчицы и масла, хорошо смазываю ножки и даю им желательно постоять ночь в холодильнике (очень удобно это делать в пакетах-слайдерах от Фрекен БОК)
- Готовлю соус:
В сотейнике или сковороде смешиваю все ингредиенты. Довожу до кипения и готово.
- Приготовление голеней:
Обжариваю ножки на среднем огне (желательно делать когда огонь уже уменьшается)
Смазываю голени соусом, и еще 3-4 минутки готовлю.
Далее беру слой крепкой фольги MАХ, на него кладу лист пергамента, помещаю голень и еще хорошо добавляю соус, плотно закрываю. Ставлю готовиться-томиться на малой температуре примерно 1.5 часа.
Когда голень готова. Достаю ее из фольги, еще немного румяну на малом огне и несколько раз щедро смазываю яблочным соком.
Получилось ну очень вкусно.
Попробуйте!