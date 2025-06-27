Глобальное потепление уничтожает вечные снега: ученые пришли к нелестным выводам по поводу швейцарских ледников

Швейцарские ледники, когда-то могучие и стабильные, все больше напоминают швейцарский сыр — усеянный дырками. Глобальное потепление постоянно уничтожает остатки вечных снегов в Южной Европе.

Об этом пишет The Independent. Несколько недель назад катастрофическое смещение с альпийской вершины затопило село Блаттен — тревожный сигнал того, что ледник, ранее удерживавший каменные массы, настолько ослаб, что потерял способность служить естественным барьером.

Процесс таяния швейцарских ледников длится около 170 лет с периодами частичного восстановления. Однако с 1980-х годов их деградация стала постоянной, а в последние годы — особенно 2022 и 2023 — стали рекордно разрушительными, отмечают эксперты.

В обычных критериях ледник формируется благодаря снегопадам на огромных высотах. Снег уплотняется, превращается в лед и медленно сползает по склону, тая на низших уровнях. Но климатические изменения нарушают этот баланс: предел таяния поднимается все выше, а скорость потери льда растет.

Поэтому ледники начинают таять даже в своих верхних частях, где раньше формировалась новая масса. Утрата давления верхних слоев замедляет движение льда, что приводит к образованию участков голой земли в толще ледника.

"Несколько лет назад такие "дыры" были редкостью, а сейчас мы видим их все чаще. Это как швейцарский сыр, в котором появляется все больше полостей — и это очень плохо для состояния ледника", — объяснил Маттиас Гусс, эксперт по наблюдению за ледниками.

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Ричард Элли, профессор геологии и гляциолог из Пенсильванского университета (США), отмечает: исчезновение ледников будет иметь серьезное влияние на водные ресурсы, сельское хозяйство, рыбалку, а также может осложнить отношения между странами из-за раздела трансграничных рек.

"Пока ледники существуют, они поддерживают летний водный баланс рек. Но как только они исчезнут, мы останемся с критически малыми потоками", — отметил он.

Для Швейцарии это означает не только экологическую катастрофу, но и потенциальный энергетический кризис. Большинство электроэнергии страна получает из гидроэлектростанций, работающих на водах горных озер и рек. Массовое таяние ледников может поставить под угрозу стабильность этой системы.

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