Где похоронена Клеопатра? Ученые приблизились к разгадке тысячелетней тайны

Исследователи, среди которых знаменитый кладоискатель Боб Баллард, открывший "Титаник", сообщают, что они ближе, чем когда-либо, к определению места захоронения Клеопатры и Марка Антония. Прорыв стал возможным после обнаружения затопленного порта в Средиземном море неподалеку от древнего города Тапосирис-Магна, в примерно 30 милях от Александрии.

Об этом сообщает Daily Mail. Археологи под руководством Кэтлин Мартинес обнаружили порт на глубине около 12 метров. Ранее он был соединен с храмом, посвященным Осирису, богу смерти.

Это открытие имеет большое значение, ведь еще в 2022 году команда Мартинеса под руинами храма нашла тоннель длиной 1200 метров. Считается, что эта подземная часть секретной сети ведет непосредственно к только что обнаруженному порту.

Кэтлин Мартинес предполагает, что Клеопатра, вместе с Марком Антонием покончила жизнь самоубийством в 30 году до н. э., заранее спланировало свое погребение так, чтобы римляне никогда не смогли его найти. Выбор пал на храм Осириса – место, где она чувствовала себя в безопасности даже в загробной жизни.

Что обнаружили на раскопках?

В затопленном порту археологи натолкнулись на колонны, куски полированного каменного пола и амфоры – кувшины для вина. Это свидетельствует об активном использовании этого места в древности. Министерство туризма Египта отметило, что находки являются доказательством древней морской деятельности.

Клеопатра, одна из самых влиятельных женщин в истории, известна своей способностью использовать красоту для достижения политических и личных целей. У нее были романтические отношения с ключевыми фигурами Римской империи, среди которых Юлий Цезарь и Марк Антоний.

По словам Мартинес, после более чем 2000 лет поисков команда впервые оказалась так близко к возможному месту захоронения. Теперь, как она утверждает, это лишь вопрос времени, когда гробница Клеопатры будет найдена. Новый документальный фильм об этом открытии, "Последний секрет Клеопатры", выйдет на National Geographic 25 сентября.

