Где на самом деле затонул Титаник: ученые совершили впечатляющее открытие (фото)

Более века назад лайнер, считавшийся абсолютно безопасным, столкнулся с айсбергом и скрылся в холодных водах Атлантики. Место гибели "Титаника" десятилетиями оставалось предметом изучения, но только сейчас исследователи получили полное представление о том, где само судно пошло ко дну.

15 апреля 1912 года огромный океанский лайнер отправился в свой первый рейс из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Путешествие, которому предсказывали успех, завершилось трагедией уже на четвертый день — авария унесла жизни более 1500 человек, пишет IFLScience.

Интерес к "Титанику" снова вырос после исчезновения подводного аппарата "Титан" компании OceanGate, направлявшегося к месту катастрофы. Его взрыв стал роковым для всех пяти участников экспедиции и снова поднял вопрос о точном месте, где затонул легендарный лайнер. Споры о том, что корабль погиб не совсем там, где считали раньше, существовали давно.

Известно, что "Титаник" отправился из Саутгемптона, совершил короткие остановки во французском Шербуре и ирландском Квинстауне (ныне Коб), а оттуда направился через Атлантику. Но всего через четыре дня и после преодоления более 3200 км судно столкнулось с айсбергом примерно в 640 км от побережья канадского Ньюфаундленда.

Согласно документам, из 2201 человека на борту 1489 оказались в воде и были объявлены погибшими. Однако исследователи в статье 2023 отмечают, что большинство жертв умерли не от утопления, а от гипотермии — температура воды тогда составляла примерно -2,2 °C.

Строгий холод и ледовые поля создавали впечатление, что лайнер затонул гораздо дальше от берега. Однако новые карты показали его фактическое местонахождение, и это стало неожиданностью даже для опытных исследователей.

Еще одним открытием оказалась глубина, на которой покоятся обломки. "Титаник" лежит на дне океана на глубине около 3819 метров, причем его две основные части расположены на расстоянии почти 800 метров друг от друга.

