Гарвардские исследователи нашли ключ к долголетию: секрет очень прост

На протяжении тысячелетий ученые со всего мира пытаются разгадать главную загадку человечества – найти секрет долголетия, который бы позволил нам жить дольше и качественнее. И, кажется, эти усилия принесли свои плоды – люди теперь живут дольше, чем когда-либо прежде. Но в чем заключается этот секрет? Может ли продолжительность жизни зависеть от места обитания, мифических эликсиров или достижений медицины? Ученые считают, что ответ может быть гораздо более простым, сообщает IFLScience.

В новом исследовании команда из Гарвардского университета и Университета Британской Колумбии сосредоточилась на одном конкретном вопросе: живут дольше люди, которые чаще чувствуют и выражают благодарность?

Ученые, стремясь найти ответы, проанализировали данные 49 275 участников в рамках исследования здоровья медсестер. Это исследование, начавшееся в 1976 году, было направлено на сбор информации о женщинах-медсестерах в США, которым на момент включения в исследование было от 30 до 55 лет. Каждые два года участники заполняли анкеты, касающиеся их здоровья, образа жизни и психосоциальных факторов, таких как качество жизни и системы поддержки.

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В 2016 году средний возраст участвовавших в исследовании медсестер составил 79 лет. Заполняемая им анкета была предназначена для измерения уровня благодарности. Участниц попросили оценить степень согласия с шестью утверждениями по шкале от 1 (категорически не согласен) до 7 (полностью согласен), включая как положительные, так и более отрицательные утверждения.

В 2019 году, спустя три года, команда исследователей подсчитала количество смертей, составившее 4608 случаев. Они объединили данные с анкетами, оценивающими уровень благодарности. Результаты показали, что более высокий уровень благодарности связан с более длительной продолжительностью жизни. Авторы исследования предполагают, что благодарность может защищать от разных причин смерти, которые они анализировали.

Следует отметить, что ученые учли другие факторы, которые могли повлиять на благодарность и смертность, такие как социальная жизнь и история. Предыдущие исследования также выявили связь между благодарностью и пониженным риском психических расстройств, а также улучшенным эмоциональным и социальным благополучием. Однако связь признательности с физическим здоровьем остается менее понятной.

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Авторы исследования отмечают, что их работа предоставляет только первоначальные эмпирические данные по этой теме, указывающие на возможность того, что чувство благодарности может способствовать увеличению продолжительности жизни пожилых людей. Важными аспектами здесь являются "может" и "пожилые люди" - первое потому, что исследование не дает окончательных доказательств связи, а второе потому, что оно ограничено возрастной группой.

Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry, но учёные подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой связи. Если это подтвердится, то благодарность может стать самым дешевым и простым способом улучшить качество и продолжительность жизни человека.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом исследовании раскрывает, от кого дети наследуют интеллект – от мамы или папы.

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