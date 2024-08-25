Галета с абрикосами, голубиной и сливочным сыром
Друзья, сегодня мы с вами приготовим необыкновенно вкусную ГАЛЕТУ С АБРИКОСАМИ, ЛОХИНОЙ И СВЕРЧЕННЫМ СЫРОМ. Готовится она легко и быстро, поэтому обязательно приготовьте свою семью.
Галета с абрикосами и голубиной
Тесто:
300 г муки (10 ст. л. с горкой)
2 г соли (2/5 ч. л.)
60 г сахара (2 ст. л. с горкой + 2 ч. л. без горки)
5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
150 г сливочного масла (жирностью 82%)
70 мл холодной воды (4 ст. л. + 2 ч. л.)
Начинка:
500 г абрикос
80 г голубики
50 г тростникового сахара
150 г сливочного сыра
Дополнительно:
50 г яйца (1 шт.)
миндальные лепестки
сахарная пудра
Всем вкусным!