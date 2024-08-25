Галета с абрикосами, голубиной и сливочным сыром

Друзья, сегодня мы с вами приготовим необыкновенно вкусную ГАЛЕТУ С АБРИКОСАМИ, ЛОХИНОЙ И СВЕРЧЕННЫМ СЫРОМ. Готовится она легко и быстро, поэтому обязательно приготовьте свою семью.

Галета с абрикосами и голубиной

Тесто:

300 г муки (10 ст. л. с горкой)

2 г соли (2/5 ч. л.)

60 г сахара (2 ст. л. с горкой + 2 ч. л. без горки)

5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

150 г сливочного масла (жирностью 82%)

70 мл холодной воды (4 ст. л. + 2 ч. л.)

Начинка:

500 г абрикос

80 г голубики

50 г тростникового сахара

150 г сливочного сыра

Дополнительно:

50 г яйца (1 шт.)

миндальные лепестки

сахарная пудра

Всем вкусным!