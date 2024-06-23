Это самая неудачная разница в возрасте между мужчиной и женщиной: проверьте свою пару

Когда на пути жизни встречается любовь, мы часто не обращаем внимания на разницу в возрасте. Многие верят, что если партнеры находятся на одной волне, возраст не имеет значения. Однако исследования показывают, что возрастная разница может быть значительным фактором в отношениях.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Popular Economics, пары, где один из партнеров значительно моложе, поначалу могут испытывать большее счастье. Однако со временем это счастье может угасать, особенно при большом возрасте.

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Разница в 10 лет считается допустимым пределом, но исследование Университета Эмори обнаружило, что такая разница увеличивает риск развода на 39%. Если разница в возрасте достигает 20 лет, риск развода возрастает на 95%. Это объясняется тем, что с увеличением разницы в возрасте, отличия в привычках и предпочтениях становятся более заметными, что может приводить к конфликтам.

Несмотря на это, существует теория, утверждающая, что оптимальная разница в возрасте – это "половина вашего возраста плюс семь". Однако большинство практикующих семейных психологов не согласны с этой теорией, указывая на индивидуальные особенности каждой пары.

Таким образом, хотя большая разница в возрасте может быть риском для отношений, важно помнить, что многое зависит от характера и действий партнеров.

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