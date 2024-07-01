Это доступное лекарство – лучшее удобрение для увядающих цветов

Аспирин знаком всем как средство от головных болей, лихорадки и других болей. Но мало кто знает, что он также может быть полезен вашим комнатным растениям.

Ацетилсалициловая кислота, основной компонент аспирина, является производной салициловой кислоты, которая естественным образом содержится в коре многих деревьев. Исследования показали, что ацетилсалициловая кислота может помочь растениям лучше справляться со стрессом, вызванным факторами окружающей среды, такими как перепады температур, вредители и болезни, пишет Sante.

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Аспирин может помочь укрепить иммунную систему растений, делая их более стойкими к болезням. Некоторые исследования свидетельствуют, что аспирин может стимулировать рост растений и цветение.

Как использовать аспирин для комнатных растений:

Приготовьте раствор: растворите таблетку аспирина в литре воды. Используйте раствор аспирина для полива или опрыскивания комнатных растений раз в месяц или реже, если это необходимо.

Не используйте слишком много аспирина, потому что это может повредить растения. Не используйте и аспирин для всех видов растений. Некоторые растения могут быть чувствительны к нему.

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