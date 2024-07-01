Ці доступні ліки – найкраще добриво для квітів, що в'януть

Аспірин знайомий всім як засіб від головного болю, лихоманки та інших болів. Але мало хто знає, що він також може бути корисним для ваших кімнатних рослин.

Ацетилсаліцилова кислота, основний компонент аспірину, є похідною саліцилової кислоти, яка природним чином міститься в корі багатьох дерев. Дослідження показали, що ацетилсаліцилова кислота може допомогти рослинам краще справлятися зі стресом, викликаним факторами навколишнього середовища, такими як перепади температур, шкідники та хвороби, пише Sante.

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Аспірин може допомогти зміцнити імунну систему рослин, роблячи їх більш стійкими до хвороб. Деякі дослідження свідчать про те, що аспірин може стимулювати ріст рослин і цвітіння.

Як використовувати аспірин для кімнатних рослин:

Приготуйте розчин: Розчиніть таблетку аспірину в літрі води. Використовуйте розчин аспірину для поливу або обприскування ваших кімнатних рослин раз на місяць або рідше, якщо це необхідно.

Не використовуйте занадто багато аспірину, оскільки це може пошкодити рослини. Не використовуйте й аспірин для всіх видів рослин. Деякі рослини можуть бути чутливими до нього.

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