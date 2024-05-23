Эти цветы не поздно посадить в июне: названы однолетние и многолетние растения
Июнь - это полный работы месяц для садоводов. В это время подкармливают, обрезают и опрыскивают растения, которые были высажены ранее. Однако, даже в июне можна пополнить свои клумбы яркими красками, ведь именно наступает время для теплолюбивых цветов, которые не боятся заморозков.
Портал "Фермер" рассказал, какие растения можно смело высаживать в открытый грунт в первый месяц лета.
Какие цветы можно сажать в июне
В июне еще есть время для посева семян однолетних растений, которые быстро растут и долго цветут, чтобы они цвели с июля до наступления заморозков. К таким растениям относятся космеи, низкорослые бархатцы, календула, настурция, алиссум, годеция, лаватера и другие. Также можно высеять двулетники, которые зацветут в следующем году, например, турецкую гвоздику и виолы.
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Какие многолетние цветы можно посеять
Из цветов для посева в июне выбирают двухлетники и многолетники.
- люпин;
- клематис маньчжурский;
- гвоздику;
- лихнис корончатый;
- мальву;
- наперстянку;
- колокольчик средний;
- астру альпийскую.
Какие цветы можно сажать в почву
Цветы, которые можно сажать в июне в открытую почву семенами:
Однолетние :
- фиалки;
- бархатцы;
- календула;
- мышиный горошек;
- настурция;
- астра;
- декоративная тыква.
Двухлетние:
- гвоздика;
- маргаритки;
- виола;
- колокольчик;
- наперстянка.
Многолетние :
- георгины;
- гладиолусы;
- пионы;
- клевер;
- ромашка;
- люпин.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие цветы не требуют тщательного ухода.
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