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Эти цветы не поздно посадить в июне: названы однолетние и многолетние растения

Анастасия Крыщук

Эти цветы не поздно посадить в июне: названы однолетние и многолетние растения
Какие цветы можно выбрать для посева в июне. Источник: freepik

Июнь - это полный работы месяц для садоводов. В это время подкармливают, обрезают и опрыскивают растения, которые были высажены ранее. Однако, даже в июне можна пополнить свои клумбы яркими красками, ведь именно наступает время для теплолюбивых цветов, которые не боятся заморозков.

Портал "Фермер" рассказал, какие растения можно смело высаживать в открытый грунт в первый месяц лета.

Какие цветы можно сажать в июне

В июне еще есть время для посева семян однолетних растений, которые быстро растут и долго цветут, чтобы они цвели с июля до наступления заморозков. К таким растениям относятся космеи, низкорослые бархатцы, календула, настурция, алиссум, годеция, лаватера и другие. Также можно высеять двулетники, которые зацветут в следующем году, например, турецкую гвоздику и виолы.

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Какие многолетние цветы можно посеять

Из цветов для посева в июне выбирают двухлетники и многолетники.

  • люпин;
  • клематис маньчжурский;
  • гвоздику;
  • лихнис корончатый;
  • мальву;
  • наперстянку;
  • колокольчик средний;
  • астру альпийскую.

Какие цветы можно сажать в почву

Цветы, которые можно сажать в июне в открытую почву семенами:

Однолетние :

  • фиалки;
  • бархатцы;
  • календула;
  • мышиный горошек;
  • настурция;
  • астра;
  • декоративная тыква.

Двухлетние:

  • гвоздика;
  • маргаритки;
  • виола;
  • колокольчик;
  • наперстянка.

Многолетние :

  • георгины;
  • гладиолусы;
  • пионы;
  • клевер;
  • ромашка;
  • люпин.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие цветы не требуют тщательного ухода.

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