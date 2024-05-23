Эти цветы не поздно посадить в июне: названы однолетние и многолетние растения

Июнь - это полный работы месяц для садоводов. В это время подкармливают, обрезают и опрыскивают растения, которые были высажены ранее. Однако, даже в июне можна пополнить свои клумбы яркими красками, ведь именно наступает время для теплолюбивых цветов, которые не боятся заморозков.

Портал "Фермер" рассказал, какие растения можно смело высаживать в открытый грунт в первый месяц лета.

Какие цветы можно сажать в июне

В июне еще есть время для посева семян однолетних растений, которые быстро растут и долго цветут, чтобы они цвели с июля до наступления заморозков. К таким растениям относятся космеи, низкорослые бархатцы, календула, настурция, алиссум, годеция, лаватера и другие. Также можно высеять двулетники, которые зацветут в следующем году, например, турецкую гвоздику и виолы.

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Какие многолетние цветы можно посеять

Из цветов для посева в июне выбирают двухлетники и многолетники.

люпин;

клематис маньчжурский;

гвоздику;

лихнис корончатый;

мальву;

наперстянку;

колокольчик средний;

астру альпийскую.

Какие цветы можно сажать в почву

Цветы, которые можно сажать в июне в открытую почву семенами:

Однолетние :

фиалки;

бархатцы;

календула;

мышиный горошек;

настурция;

астра;

декоративная тыква.

Двухлетние:

гвоздика;

маргаритки;

виола;

колокольчик;

наперстянка.

Многолетние :

георгины;

гладиолусы;

пионы;

клевер;

ромашка;

люпин.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие цветы не требуют тщательного ухода.

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