Эти подержанные автомобили не стоит покупать даже по дешевке: эксперт назвал риски

Эксперт подчеркнул нежелательность покупки некоторых популярных подержанных автомобилей. В частности, Джим Старлинг предостерегает от приобретения трех моделей, отличающихся ненадежностью, включая Land Rover Discovery Sport и Peugeot 2008 второго поколения.

В своем видео на канале DefinitelyNotAGuru на YouTube он проанализировал исследование надежности машин, проведённое журналом WhatCar. По результатам исследования, среди популярных тех автомобилей, которых лучше избегать при покупке подержанных, оказались Land Rover Discovery Sport и Peugeot 2008 второго поколения.

По словам эксперта, проблемы с этими моделями появляются очень часто, особенно по сравнению с другими.

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"Это удивляет, поскольку почти половина владельцев сообщили о проблемах. Land Rover покрывает 34% расходов на ремонт, но 20% владельцев получили счета от 600 до 1 800 долларов, а еще 21% пришлось потратить на ремонт более 1 800 долларов", — отмечено в ролике.

Относительно Peugeot 2008 второго поколения эксперт также отметил проблемы, которые сталкиваются многие владельцы этой модели.

"На втором месте – Peugeot 2008, выпускали с 2013 по 2019 год. Его надежность оценивается в 50,6%. Стоимость ремонта была покрыта Peugeot в 22% случаев. Основными проблемами здесь были выхлопные трубы, подвеска, а также несколько проблем с аккумуляторами, электричеством, двигателем и топливной системой", — отметил эксперт.

Наиболее ненадежной моделью в исследовании оказался Land Rover Discovery предыдущего поколения.

"47,8% надежности – большинство владельцев, ответивших на вопрос, имели проблемы. Эта модель уже давно на рынке, но даже со значительными улучшениями. Двигатель и подвеска – основные проблемы, за ними следуют неисправности аккумулятора, тормозов, электричества и топливной системы ", – добавил он.

Напомним, ранее эксперты назвали самые дешевые в обслуживании марки автомобилей.

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