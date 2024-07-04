Эти недорогие кроссоверы спокойно пройдут еще 500 тысяч километров

Рынок б/у кроссоверов в Украине сейчас как никогда широк, ведь их популярность стремительно растет. Даже имея ограниченный бюджет до $10 000, у вас есть из чего выбрать.

Предлагаем рейтинг 10 лучших подержанных кроссоверов в Украине до $10 000, основываясь на их надежности, практичности, цене и отзывах владельцев.

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Skoda Yeti:

Просторный и практичный семейный кроссовер с внедорожными способностями. Цена модели 2010-2011 годов выпуска от 8000 до 9800 дол.

Suzuki SX4:

Надежный, просторный и экономичный кроссовер, отлично подходит для города и бездорожья. Цена модели 2011-2013 годов выпуска от 5000 до 9600 дол.

Wolkswagen Tiguan:

Мощный, просторный и надежный немецкий кроссовер, отлично подходит для семейных путешествий. Цена модели 2008-2010 годов выпуска от 6000 до 9000 дол.

Nissan Qashqai:

Практичный, экономичный и комфортный кроссовер, доступный в 7-местном варианте. Цена модели 2011 года выпуска около 10 000 дол.

Renault Koleos:

Сбалансированный кроссовер с просторным салоном, надежностью, динамикой и комфортом. Цена модели 2008-2010 годов выпуска от 8880 до 10000 дол.

Hyundai Santa FE:

Большой, комфортный и динамичный кроссовер с просторным салоном. Цена модели 2006-2008 годов выпуска от 6800 до 9400 дол.

Напомним, ранее эксперты назвали самые надежные новые автомобили, которые можно смело покупать.

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