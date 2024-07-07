Эти фразы никогда нельзя говорить детям: психологи предупредили об опасности

Родители, желающие воспитать самодостаточного и счастливого ребенка, стремятся дать своим потомкам все лучшее. Однако даже "идеальные" родители могут допускать ошибки.

Психологи с многолетним опытом работы как в профессиональной, так и личной сферах, дали советы, как эффективно общаться с детьми. В частности, специалисты дали советы, какие фразы лучше избегать, когда вы обращаетесь к ребенку.

Вас также заинтересует: Как понять своего ребенка: психология малышей

Вот восемь фраз, которые не следует употреблять к детям:

"Я разочарован в тебе"

Эта фраза может нанести вред самооценке ребенка и заставить его угождать вам во избежание повторения ошибок. Сосредоточьтесь на том, чтобы научить ребенка на его ошибках, предлагая конструктивную критику и поддержку.

"Успокойся"

Когда ребенок эмоционально перегружен, ему нужна ваша поддержка, а не приказы успокоиться. Это может усугубить ситуацию. Помогите ей определить и выразить свои эмоции здоровым способом.

"Скажи нормально"

Когда маленькие дети расстроены, им может быть тяжело выразить свои чувства словами. Вместо того чтобы требовать от них "поясни (скажи) нормально", помогите им идентифицировать свои эмоции и научите их выражать их спокойно и четко.

"Ты такой ленивый"

Обзывать ребенка "ленивым" не поможет ему стать более мотивированным. Сосредоточьтесь на том, чтобы помочь ей развить навыки и уверенность, необходимые для выполнения задач.

"Прекрати плакаты"

Слезы – это естественный способ для детей высвободить свои эмоции. Вместо того, чтобы подавлять их, помогите им почувствовать свои эмоции и научите их здоровым механизмам преодоления.

"Ты должен больше ценить то, что я для тебя делаю"

Дети естественным образом сосредоточены на себе, поэтому им может быть сложно понять концепцию благодарности. Вместо того чтобы ожидать от них благодарности, сосредоточьтесь на том, чтобы воспитывать в них сочувствие и понимание потребностей других.

"Это не твое дело"

Отстранение детей от взрослых разговоров может показаться проще, но это может заставить их чувствовать себя не включенными и неважными. Вместо этого найдите способы привлечь их к разговору в соответствии с их возрастом и уровнем зрелости.

"Потому что я так сказал"

Эта фраза может показаться авторитетной, но она не способствует здоровому общению. Зато объясняйте свои решения детям в соответствии с их возрастом, чтобы помочь им понять ваше мнение.

Ранее эксперт объяснил, как быть родителям детей, впадающих в депрессивные состояния.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!