Ці фрази ніколи не можна казати дітям: психологи попередили про небезпеку

Батьки, які хочуть виховати самодостатню та щасливу дитину, прагнуть дати своїм нащадкам все найкраще. Однак навіть "ідеальні" батьки можуть припускатися помилок.

Психологи з багаторічним досвідом роботи як у професійній, так і в особистій сферах, дали поради, як ефективно спілкуватися з дітьми. Зокрема, фахівці дали поради, яких фраз краще уникати, коли ви звертаєтеся до дитини.

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Ось вісім фраз, які не варто вживати до дітей:

"Я розчарований в тобі"

Ця фраза може завдати шкоди самооцінці дитини та змусити її догоджати вам, щоб уникнути повторення помилок. Натомість зосередьтеся на тому, щоб навчити дитину на її помилках, пропонуючи конструктивну критику та підтримку.

"Заспокойся"

Коли дитина емоційно перевантажена, їй потрібна ваша підтримка, а не накази заспокоїтися. Це може погіршити ситуацію. Натомість допоможіть їй визначити та висловити свої емоції здоровим способом.

"Скажи нормально"

Коли маленькі діти засмучені, їм може бути важко висловити свої почуття словами. Замість того, щоб вимагати від них "поясни (скажи) нормально", допоможіть їм ідентифікувати свої емоції та навчіть їх висловлювати їх спокійно та чітко.

"Ти такий ледачий"

Обзивати дитину "лінивою" не допоможе їй стати більш мотивованою. Натомість зосередьтеся на тому, щоб допомогти їй розвинути навички та впевненість, необхідні для виконання завдань.

"Припини плакати"

Сльози - це природний спосіб для дітей вивільнити свої емоції. Замість того, щоб пригнічувати їх, допоможіть їм відчути свої емоції та навчіть їх здорових механізмів подолання.

"Ти повинен більше цінувати те, що я для тебе роблю"

Діти природним чином зосереджені на собі, тому їм може бути важко зрозуміти концепцію вдячності. Замість того, щоб очікувати від них вдячності, зосередьтеся на тому, щоб виховувати в них співчуття та розуміння потреб інших.

"Це не твоя справа"

Відсторонювати дітей від дорослих розмов може здатися простішим, але це може змусити їх почуватися не включеними та неважливими. Замість цього знайдіть способи залучити їх до розмови, відповідно до їхнього віку та рівня зрілості.

"Тому що я так сказав"

Ця фраза може здатися авторитетною, але вона не сприяє здоровому спілкуванню. Натомість пояснюйте свої рішення дітям, відповідно до їхнього віку, щоб допомогти їм зрозуміти вашу думку.

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