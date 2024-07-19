Есть ли у вас нарушения пищевого поведения: тест

Лишний вес – чрезмерная нагрузка на организм – не только влияет на физическое здоровье, но и портит качество нашей жизни. Значительное количество калорий, неправильный рацион и малая подвижность способствуют накоплению лишних килограммов и со временем приводят к серьезным заболеваниям.

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Мене звати Олена Рута, як психолог і трансформаційний коуч, я спостерігаю що переїдання, як явище, стає все більш важливою темою у сучасному суспільстві, де харчування стає не лише актом задоволення фізіологічних потреб, а й важливою складовою культури та способу життя. Установки переїдання впливають на наше здоров'я, емоційний стан і соціальні відносини. Дослідження цього явища важливо для розуміння його впливу на суспільство та розробки стратегій для збалансованого підходу до харчування.

Зайва вага пов'язана із зростанням ризику серцево-судинних захворювань, діабету та інших хронічних недугів. Але сьогодні я хочу поговорити з вами про психологічні бар'єри, що уповільнюють, а іноді навіть роблять неможливим процес схуднення для багатьох людей через переїдання. Негативні стереотипи, низька самооцінка та страхи можуть перетворити спроби схуднення на важку психологічну битву, яка вимагає не лише зміни харчових звичок, а й перегляду свого світогляду.

Перш ніж ви пройдете тест на визначення причин харчової поведінки, ознайомтеся з найпопулярнішими причинами, які можуть бути, і для себе відзначте найбільш важливі.

Найчастіше психологічними бар’єрами є установки на переїдання, які з’явилися в дитинстві:

1. Брак батьківської уваги

Ця проблема може суттєво впливати на фізичне і психічне здоров'я дитини, відсутність емоційного зв’язку в деяких випадках провокує прагнення збільшувати вагу, в надії виокремитися серед оточення, стати помітнішою для батьків.

2. Використання їжі як засобу заспокоєння

Така звичка іноді пов'язана з дитинством, коли солодощі використовувались для заспокоєння. У дорослому віці людина може продовжувати обирати смачну їжу для зняття нервового напруження, приглушення емоцій та від негативних переживань.

3. Насилля

Фізичне насилля в ранньому віці впливає на емоційний стан жінки, і вона починає використовувати зайву вагу як форму захисту. Основна логіка полягає в тому, що, маючи надмірну вагу, жінка сприймає себе менш привабливою, бажання уникнути повторення насилля проворкує і бажання набрати вагу.

4. Придушення вираження емоцій

Якщо дитину карали за плач або голосний сміх, з часом вона навчається пригнічувати свої почуття. В дорослому віці втрачається радість від життя, важко насолоджуватися приємними моментами і помічати щастя в простих речах. В результаті людина регулярно виходить за межі норми у споживанні їжі, шукаючи хоча б трішки радості в емоційній пастці, бо проявляти емоції їй здається "неправильним".

5. Відсутність турботи або, навпаки, надмірна опіка

Якщо дитину залишали самою або, навпаки, за її життям слідкувала ціла команда детективів-родичів, в дорослому віці вона починає набирати вагу через порушення харчової поведінки. Такі люди банально не встигають навчитися справді полюбити себе, і тому швидко стають залежними від їжі.

6. Відсутність можливості вибору

Якщо в дитинстві дорослі не допускали, щоб дитина висловлювала свої думки та робила вибори в простих ситуаціях, то в дорослому віці вона може уникати захисту своїх прав, щоб уникнути невдоволення інших. Ці люди завжди готові приєднатися до інших під час обіду, не можуть відхилити запрошення від привітної подруги, і зіткнення з будь-якими спокусами стає для них важким завданням.

7. Дорослі замалювали "гріхи" солодощами

Звичка відкупатися від дитини, тобто купувати солодощі, щоб "заспокоїлась", може дорого обійтися через 10=15 років. Справа у тому, що дитина може почати відчувати психологічну залежність від смачної, але не корисної і калорійної їжі. Саме через це їй буде важко контролювати свою вагу.

Ну що, впізнали себе в деяких пунктах?

Щоб точно дізнатися, чи є у вас харчові розлади (а ми пам’ятаємо, що визнання проблеми – це дуже важливо, це перший крок до вирішенні проблеми), я пропоную прямо тут і зараз пройти невеличкий і дуже достовірний тест!

Не бійтеся дізнатися про себе трошки більше вже сьогодні!

ТЕСТ "Виявлення порушень харчової поведінки"

Відповідайте на питання швидко, довго не роздумуючи, ставлячи "ТАК" або "НІ" на кожне питання.

Чи їсте ви, якщо голодні, і здатні припиняти, коли наситилися? (Так чи ні)

Чи перестаєте ви їсти через те, що вирішуєте, що "достатньо" і "пора зупинитися" (а не просто наїлися)? (Так чи ні)

Обираєте їжу на основі того, що смачно особисто вам? (Так чи ні)

Вам фізично погано (нудота, головокружіння, слабкість), якщо ви на дієті чи недостатньо поїли? (Так чи ні)

Ви вважаєте, що ваше харчування є комбінацією "здорової" та "смачної" їжі? (Так чи ні)

Вам потрібно їсти за певною схемою - наприклад, завжди три рази на день або завжди в певний час дня? (Так чи ні)

Ви вірите в те, що якщо ви будете їсти, коли ви голодні, і зупинятися, коли ви наситилися, то ви не наберете вагу? (Так чи ні)

Ви відчуваєте провину, якщо їсте до того моменту, коли ви відчуваєте переповнення і дискомфорт? (Так чи ні)

Здатні балансувати час, який ви витрачаєте на думки про вагу, дієту, харчування, і час, який ви витрачаєте на інші аспекти свого життя - стосунки, роботу, саморозвиток? (Так чи ні)

Спостерігаєте за тим, що їдять інші люди, щоб вирішити, що ви будете їсти (наприклад, у ресторані)? (Так чи ні)

Здатні залишити кілька печива (цукерок) на тарілці, оскільки ви знаєте, що зможете доїсти їх завтра? (Так чи ні)

Обираєте їжу з урахуванням кількості калорій? (Так чи ні)

Обробка результатів:

Додайте всі відповіді "НІ", які ви дали на питання, які йдуть ПІД НЕПАРНИМИ номерами. Запишіть. Додайте всі відповіді "ТАК", які ви дали на питання, які йдуть ПІД ПАРНИМИ номерами. Запишіть. Додайте обидва отримані числа.

Виявлення порушень харчової поведінки

Якщо ваш результат від 0 до 3, це свідчить про здорове ставлення до їжі та харчування. Відмінна новина! Це означає, що вам не потрібно кардинально коригувати свою харчову поведінку. Залишається тільки дізнатися, як у майбутньому уникнути проблем з харчуванням, і в цьому вам допоможе ментальна терапія.

Якщо ваш результат від 4 до 8 балів, це говорить про те, що гармонія взаємин з їжею у вас відсутня, розуміння голоду та апетиту ще плутані; є велика потреба у навичках розуміння та керування своїм емоційним станом. Це не вирок, а привід для роботи над собою. У цьому вам допоможе ментально-холістична терапія.

Якщо ваш результат від 9 до 12, цей показник свідчить про те, що у вас серйозні порушення взаємин з їжею, від харчової обсесії до розладів харчової поведінки. Ці порушення можуть серйозно впливати на ваше життя та здоров'я. Рекомендується професійна допомога для роботи з почуттями, думками та переживаннями, пов'язаними з їжею та образом власного тіла.

Якщо виявили щось у себе, переходьте в мій інстаграм, де я розповідаю як позбутися харчової залежності.