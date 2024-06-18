Елена Зеленская появилась на публике в неожиданном образе (фото)

Украинская первая леди Елена Зеленская выступила на пресс-конференции, посвященной четвертому Саммиту первых леди и джентльменов, продемонстрировав яркий наряд, которого раньше избегала. Она решила сменить свои привычные черные, бежевые и белые костюмы на неожиданный терракотовый.

Общественная деятельница выбрала монохромный ансамбль, акцентируя внимание на темной обуви. Фотографии были опубликованы в соцсетях украинки.

Необычный образ Елены Зеленской. Источник: @FirstLadyOfUkraine Необычный образ Елены Зеленской. Источник: @FirstLadyOfUkraine

Последняя встреча была посвящена обсуждению предстоящего саммита, который поднимает вопрос о важности защиты детей. Обсуждение охватывало не только безопасность детей во время военных действий, но и домашнюю защиту, право на образование и риски в виртуальном мире.

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Как обычно, когда речь идет о вопросах, связанных с детьми, Елена Зеленская предпочитает наряды теплых цветов, выбирая яркую и светлую одежду. И в этот раз она продолжила эту традицию, выбрав костюм терракотового цвета, состоящий из элегантного жакета и длинной юбки.

Необычный образ Елены Зеленской. Источник: @FirstLadyOfUkraine Необычный образ Елены Зеленской. Источник: @FirstLadyOfUkraine

Первая леди обула темные классические туфли-лодочки, а ее волосы были уложены в легкие элегантные локоны, которые были аккуратно заправлены за ухо.

Макияж губ Зеленской гармонично дополнял ее теплый стиль одежды. Это было особенно заметно, поскольку первая леди на этот раз не надевала никаких украшений, кроме обручального кольца на безымянном пальце.

Напомним, ранее первая леди Елена Зеленская снялась в фотосессии у Лейбовиц для Vogue.

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