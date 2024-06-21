Элементарный рецепт консервированной клубники: целые ягоды будут иметь невероятный запах

Продолжается сезон клубники, поэтому многие начинают делать консервацию на зиму. Однако ягоду можно закрутить не только в варенье или джеме.

Вместо этого можно законсервировать целую клубнику. Так она получится красивой, вкусной и ароматной, и не потеряет формы, сообщает Znaj.ua.

Целую консервированную клубнику можно использовать для украшения тортов, пирожных, в начинку, или есть прямо из банки. Для рецепта понадобятся:

1 кг клубники;

1 кг сахара;

200 грамм воды;

2 грамма лимонной кислоты.

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Сначала нужно поставить котелок с сахаром и водой на средний огонь, пока не образуется сироп. Смесь должна покипеть 15 минут на малом огне, после чего следует добавить лимонную кислоту. Сироп должен кипеть еще 15 минут, пока не станет густым и тягучим.

Тем временем клубнику нужно помыть и почистить от хвостиков. Большие ягоды можно разрезать пополам или оставить целыми. Ягоды нужно залить сиропом и оставить на 20 минут.

После этого следует процедить через дуршлаг клубничный сок с сиропом, вылить в котелок и прокипятить около 10 минут. После осадки пены сироп нужно смешать с клубникой и оставить на 20 минут.

Через 20 минут следует снова слить сироп через дуршлаг в тот же котел, прокипятить не дольше 5 минут и быстро снять пену, пока он не остыл. Аккуратно разложите клубнику по баночкам, залейте сиропом и закройте их.

Напомним, мы уже предлагали рецепт клубничного лимонада.

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