Елементарний рецепт консервованої полуниці: цілі ягоди матимуть неймовірний запах

Триває сезон полуниці, тому чимало людей починають робити консервацію на зиму. Однак ягоду можна закрутити не лише у варення чи джем.

Натомість можна законсервувати цілу полуницю. Так вона вийде красивою, смачно та ароматною, і не втратить форми, повідомляє Znaj.ua.

Цілу консервовану полуницю можна використовувати для прикрашання тортів, тістечок, у начинку, або їсти просто з банки. Для рецепта знадобляться:

1 кг полуниці;

1 кг цукру;

200 грам води;

2 грами лимонної кислоти.

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Спершу потрібно поставити казанок з цукром та водою на середній вогонь, доки не утвориться сироп. Суміш має покипіти 15 хвилин на малому вогні, після чого варто додати лимонну кислоту. Сироп має кипіти ще 15 хвилин, доки не стане густим та тягучим.

Тим часом полуницю потрібно помити та почистити від хвостиків. Великі ягоди можна розрізати навпіл, або залишити цілими. Ягоди треба залити сиропом та залишити на 20 хвилин.

Після цього варто процідити через друшляк полуничний сік з сиропом, вилити у казанок та прокип'ятити близько 10 хвилин. Після осідання піни сироп треба змішати з полуницями та залишити на 20 хвилин.

Через 20 хвилин варто знову злити сироп через друшляк у той же казан, прокип'ятити не довше 5 хвилин і швидко зняти піну, доки він не охолонув. Акуратно розкладіть полуницю по баночках, залийте сиропом та закрийте їх.

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