Эксперты подсказали, как почистить одеяло без стиральной машинки

Очистить одеяло может быть сложно, поскольку большинство из них слишком велико, чтобы поместиться в стиральную машину. Однако есть простой способ, который поможет.

Линси Кромби, телевизионная королева чистоты, поделилась, что ее простой метод очищения одеяла состоит в том, чтобы просто вывесить его на улицу. Об этом сообщает Express.co.uk.

Вытягивание одеяла на улицу может оживить его разными способами. Тепло солнечного света может помочь восстановить эластичность и пушистость одеяла.

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Развешивание одеяла на улице также поможет удалить любые затхлые запахи, а солнце может убить некоторые бактерии. Это также поможет отбелить ее, если она выглядит обесцвеченной.

Солнечный свет может действовать как естественный отбеливатель благодаря ультрафиолетовым лучам, которые могут расщеплять пятна и естественным образом освещать белую ткань.

Достаточно повесить одеяло на улицу в солнечный день на пару часов, а затем сбрызнуть на него освежитель ткани.

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