Эксперты подсказали, как дешево сделать питательное удобрение для комнатных растений

Существует мнение, что настой из банановой кожуры хорошо влияет на комнатные растения. Впрочем, эксперты не разделяют такой ажиотаж.

Каллум Меддок, специалист по растениям в HomeHow.co.uk, признает, что такой настой может ускорить рост растений. Однако важно учитывать несколько моментов, сообщает Express.co.uk.

По словам Каллума, помидоры, перец, розы и гибискус являются одними из растений, которые будут процветать благодаря калию. Этот элемент в первую очередь помогает регулировать прохождение питательных веществ.

Читайте также: Орхидеи расцветут, как сумасшедшие, если подкормить их этим продуктом: речь не о банановой кожуре.

Кальций, с другой стороны, способствует построению клеточных стенок в растении, тогда как магний известен своей решающей ролью в происходящих в клетках химических реакциях. Но Каллум предупреждает, что банановый чай также может содержать следы соли, что может оказать негативное влияние.

Растения, чувствительные к соли, например папоротники, цитрусовые и некоторые суккуленты, могут негативно повлиять на избыток воды из банановой кожуры. Растениям с быстрым темпом роста, как и овощам на вегетационной стадии, могут потребоваться более сбалансированные удобрения с дополнительными питательными веществами, кроме калия.

Каллум рекомендует использовать одну или две кожуры на литр воды как часть обычной еженедельной процедуры полива. Некоторые растения могут хорошо реагировать на воду из банановой кожуры, а другие – нет.

Напомним, мы уже писали, как сделать вертикальные клумбы у себя дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!