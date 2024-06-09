Експерти підказали, як дешево зробити поживне добриво для кімнатних рослин

Існує думка, що настій з бананових шкірок добре впливає на кімнатні рослини. Втім, експерти не поділяють такого ажіотажу.

Каллум Меддок, фахівець із рослин у HomeHow.co.uk, визнає, що такий настій справді може прискорити ріст рослин. Однак важливо враховувати декілька моментів, повідомляє Express.co.uk.

За словами Каллума, помідори, перець, троянди та гібіскус є одними з рослин, які процвітатимуть завдяки калію. Цей елемент насамперед допомагає регулювати проходження поживних речовин.

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Кальцій, з іншого боку, сприяє побудові клітинних стінок у рослині, тоді як магній відомий своєю вирішальною роллю в хімічних реакціях, що відбуваються в клітинах. Але Каллум попереджає, що банановий чай також може містити сліди солі, що може мати негативний вплив.

Рослини, чутливі до солі, як-от папороті, цитрусові та деякі сукуленти, можуть негативно вплинути на надлишок води з бананової шкірки. Рослинам із швидким темпом росту, як і овочам на вегетаційній стадії, можуть знадобитися більш збалансовані добрива з додатковими поживними речовинами, окрім калію.

Каллум рекомендує використовувати одну або дві шкірки на літр води як частину звичайної щотижневої процедури поливу. Деякі рослини можуть добре реагувати на воду з бананової шкірки, а інші – ні.

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