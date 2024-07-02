Эксперты назвали интересный экологический метод защиты сада от птиц: пернатые не пострадают

Эксперты призывают садоводов призывают повесить компакт-диски в своих садах этого июля. Это поможет оградить фрукты и овощи от птиц.

Часто говорят, что птицы привлекают блестящие вещи. Но они не будут приближаться к месту с компакт-дисками, поскольку отражаемый свет пугает их, сообщает Express.co.uk.

Начните со свободного подвешивания дисков, чтобы малейший ветерок заставлял их вращаться и ловить солнечные лучи. Время от времени меняйте их расположение вокруг грядок, чтобы птицы не привыкли к ним.

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Птицы мгновенно начнут реагировать на компакт-диски. Так можно выращивать клубнику, малину, помидоры и другие культуры, не опасаясь пернатых вредителей.

Напомним, ранее мы рассказывали о средстве, которое поможет спасти помидоры от фитофторы.

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