Эксперты назвали два способа, как определить, когда время поливать цветы в подвесных корзинах

Подвесные корзины являются популярным дополнением сада в летние месяцы, но они могут быть уязвимы к высоким температурам или ветру. В частности, это высушивает почву.

Как правило, подвесные корзины следует поливать один или два раза в день – в зависимости от того, насколько солнечно, тепло или ветрено. Однако эксперты привели два простых способа определить, когда следует поливать растения в таких корзинах, сообщает Express.co.uk.

Один из методов – поднять горшок снизу. Если он легок, ему, вероятно, нужна вода. Кроме того, вы можете проверить почву, чтобы увидеть, суха ли она на ощупь.

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Другой способ проверки – погрузить палец в грунт, и если он сух на глубине несколько сантиметров, тогда нужно полить. Если температура превышает 25 °C и подвесная корзина расположена на солнечном месте, ее, скорее всего, нужно будет поливать дважды в день.

Поливая подвесную корзину, дождитесь, когда вода будет вытекать из дренажных отверстий. Это означает, что вся корневая грудка получила должное увлажнение.

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