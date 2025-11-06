Его использовали 300 тысяч лет назад: в Кении нашли редкое каменное орудие (фото)

Археологи сделали новое открытие, свидетельствующее: первые люди были более изобретательными, чем считалось ранее. На северо-западе Кении, в районе Наморотукунан, обнаружили доказательства того, что еще 2,75 млн лет назад первобытные люди создавали и активно использовали каменные орудия — и делали это не менее 300 тысяч лет.

Долгое время ученые предполагали, что ранние люди делали каменные инструменты случайно и недолго. Однако новые находки доказывают другое: технологии обработки камня передавались из поколения в поколение, что свидетельствует об устоявшейся традиции и осознанном подходе к изготовлению орудий труда. Об этом пишет BBC.

Руководитель исследования, профессор Дэвид Браун из Университета Джорджа Вашингтона, отмечает, что это открытие переворачивает представление о развитии человечества: "Мы полагали, что использование орудий было кратковременным явлением. Но 300 тысяч лет подряд – это невозможно случайность. Это непрерывность поведения и технологий".

На месте раскопок найдено более 1300 каменных обломков, отщепов и заостренных стержней, созданных тем же методом, что и известные олдувайские орудия — первая широко распространенная технология обработки камня. Одинаковые инструменты найдены в трех разных геологических слоях, что подтверждает длительную и сознательную традицию их изготовления.

Исследователи подчеркивают: для создания таких инструментов потребовались знания о свойствах камня и опыте. "Эти люди прекрасно понимали, какой материал им нужен. Некоторыми из этих орудий можно нарезать палец", — говорят археологи.

По мнению ученых, именно развитие технологий помогло ранним людям пережить резкие климатические изменения, когда зеленые поймы превратились в сухие саванны и полупустыни. Наши далекие предки выжили не благодаря биологической эволюции или миграциям, а благодаря способности создавать инструменты и изменять способ получения пищи.

Находки в Наморотукунане подтверждают: технологическая изобретательность сопровождала человечество с самого начала его истории.

