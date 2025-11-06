Його використовували 300 тисяч років тому: у Кенії знайшли рідкісне камʼяне знаряддя (фото)

Археологи зробили нове відкриття, яке свідчить: перші люди були значно винахідливішими, ніж вважалося раніше. На північному заході Кенії, у районі Наморотукунан, виявили докази того, що ще 2,75 млн років тому первісні люди створювали та активно використовували камʼяні знаряддя — і робили це протягом щонайменше 300 тисяч років.

Довгий час науковці припускали, що ранні люди виготовляли кам'яні інструменти випадково й недовго. Однак нові знахідки доводять інше: технології обробки каменю передавалися з покоління в покоління, що свідчить про сталу традицію та усвідомлений підхід до виготовлення знарядь праці. Про це пише BBC.

Керівник дослідження, професор Девід Браун з Університету Джорджа Вашингтона, наголошує, що це відкриття перевертає уявлення про розвиток людства: "Ми думали, що використання знарядь було короткочасним явищем. Але 300 тисяч років поспіль — це неможливо випадковість. Це безперервність поведінки й технологій".

На місці розкопок знайдено понад 1300 кам'яних уламків, відщепів та загострених стрижнів, створених тим самим методом, що й відомі олдувайські знаряддя — першою широко розповсюдженою технологією обробки каменю. Однакові інструменти знайдено в трьох різних геологічних шарах, що підтверджує тривалу та свідому традицію їхнього виготовлення.

Читайте також: У Шотландії знайшли покинутий королівський замок віком 700 років

Дослідники підкреслюють: для створення таких інструментів потрібні були знання про властивості каменю та досвід. "Ці люди чудово розуміли, який матеріал їм потрібен. Деякими з цих знарядь можна порізати палець", — кажуть археологи.

У Кенії знайшли рідкісне камʼяне знаряддя. Джерело: David Braun

На думку вчених, саме розвиток технологій допоміг раннім людям пережити різкі кліматичні зміни, коли зелені заплави перетворилися на сухі савани та напівпустелі. Наші далекі предки вижили не завдяки біологічній еволюції чи міграціям, а завдяки здатності створювати інструменти та змінювати спосіб добування їжі.

Знахідки в Наморотукунан підтверджують: технологічна винахідливість супроводжувала людство від самого початку його історії.

Раніше ми розповідали, що науковці зробили неймовірне відкриття у Перу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!