Древний портал или природное явление: ученые объяснили происхождение 'Звездных ворот' вблизи пирамид в Египте

В пустыне неподалеку от пирамид Гизы пользователи Google Maps заметили загадочный комплекс в форме подковы, окруженный странными сооружениями.

Об этом сообщает издание Dailymail.

Координаты объекта (29°54'23"N 31°08'02"E) не имеют официального обозначения, что породило многочисленные предположения. Некоторые энтузиасты считают его "Звездными воротами", а другие – секретной военной базой.

Одни теоретики видят здесь остатки древней ловушки или даже обломки космического корабля, тогда как часть исследователей предполагает, что это современный военный комплекс.

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Эта структура расположена всего в 24 минутах езды от Большой пирамиды, что вызвало интерес среди искателей тайн, призывающих тщательно ее исследовать. В то же время, историки напоминают, что в Египте существует много подобных сооружений, возведенных в XX веке для нужд противовоздушной обороны.

Это не в первый раз, когда странные объекты, замеченные на Google Maps, привлекают внимание пользователей и становятся вирусными. В 2016 году еще один таинственный комплекс, состоявший из остроугольных зданий и круглых структур, вызвал волну предположений о возможной "базе НЛО".

Египет всегда был в центре конспирологических теорий, особенно по происхождению пирамид. Одна из популярнейших гипотез утверждает, что эти величественные постройки построили пришельцы. Напомним, в 2020 году Илон Маск спровоцировал громкую дискуссию, заявив, что пирамиды имеют инопланетное происхождение. Его слова вызвали резкую реакцию со стороны египетских властей и археологов.

Ранее мы рассказывали, что на территории Египта обнаружили гробницу фараона в возрасте 3600 лет.

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