Дракон прошлого: в Китае обнаружили уникальное окаменелость, которой сотни миллионов лет

В китайской провинции Гуйчжоу ученые совершили сенсационное открытие: найден почти полный скелет морской рептилии Dinocephalosaurus orientalis, жившей около 240 миллионов лет назад. Это древнее морское существо отличается очень длинной и гибкой шеей, напоминающей образ мифического китайского дракона.

Находка поразила не только внешним видом, но тем, что позволяет лучше понять эволюцию морских рептилий периода триаса. Скелет длиной примерно 5 метров сохранился в отличном состоянии, что позволило изучить его анатомию и особенности питания, пишет indiandefencereview.

Впервые этот вид был описан в 2003 году, а ныне представлен в самой полной форме. Шея рептилии состоит из 32 позвонков, что больше, чем в туловище и хвосте вместе взятых. По словам ученых, такое строение давало возможность быстро маневрировать в воде и эффективно выслеживать добычу.

Кроме своей длинной шеи, Dinocephalosaurus имел тело специально адаптированное для жизни в океане. Его конечности превратились в ласты, обеспечивающие эффективное плавание, но усложнявшие передвижение по суше. В желудке учёные обнаружили остатки рыбы, что подтверждает хищнический образ жизни этой рептилии.

Этот вид был живородным, то есть рожал детенышей вместо того, чтобы откладывать яйца, что еще больше подчеркивает его глубокую адаптацию к водной среде. По сравнению с другими длинношеими рептилиями триаса, он имел больше позвонков в шее и туловище, что делает его уникальным среди морских хищников того времени.

В 2021 году, после дополнительных исследований, Dinocephalosaurus выделили в отдельную семью – Dinocephalosauridae, что подчеркивает его отличие от родственных видов, таких как Pectodens. Новые находки позволили палеонтологам глубже понять эволюционные связи морских рептилий триасового периода. Как отметил доктор Ли Чун из Института палеонтологии и палеоантропологии в Пекине, открытие стало результатом международного сотрудничества с коллегами из США и Европы.

Среди всех триасовых находок в Гуйчжоу, по словам исследователя, этот вид самый впечатляющий. Он не только углубляет знания о древних экосистемах, но и вдохновляет воображение, совмещая научные открытия с легендарными образами.

