Домашние будут в восторге: рецепт розового варенья
Варенье из роз – это не просто десерт, а настоящее произведение искусства, которое очаровывает своим изысканным ароматом, элегантным вкусом и роскошным видом. Этот десерт станет украшением любого стола, а также отличным подарком для близких. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 200 г лепестков роз (из нераскрытых бутонов)
- 300 г сахара
- 250 мл воды
- 1 лимон
- 1 ч. л. пектина (по желанию)
Приготовление:
- Тщательно промойте лепестки роз под проточной водой.
- В кастрюле смешайте лепестки роз, сахар и воду.
- Доведите смесь до кипения на медленном огне, постоянно помешивая.
- Убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, периодически снимая пену.
- Добавьте сок лимона и пектин (если используете). Перемешайте.
- Доведите варенье до кипения и варите еще 1 минуту.
- Снимите варенье с огня и дайте ему немного остыть.
- Разлейте варенье по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.
- Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Сохраняйте варенье из роз в прохладном темном месте.
Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.
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