'Добрий вечір' или 'Доброго вечора': как правильно на украинском

"Доброго вечора, ми з України!" – фраза, которая стала известна благодаря Виталию Киму, руководителю Николаевской ОВА, и группе "PROBASS & HARDI". Однако эта фраза вызвала и языковые дискуссии: правильно ли говорить "Доброго вечора", или употреблять "Добрий вечір"?

Языковед Наталья Вуйтик объясняет, что оба варианта являются нормативными. В комментарии изданию "Вечер медиа" специалист рассказала, как правильно употреблять это поздравление.

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Форма "Добрий вечір" употребляется в украинском фольклоре, например, в колядках ("Добрий вечір тобі, пане господарю"). Существует однословный вариант этого приветствия: "Добривечір".

Правильные формы поздравлений: "Добрий вечір" и "Доброго вечора". Не следует говорить: "Добрий вечир", "Добрий вечор", "Доброго вечира", "Доброго вечіра".

По словам языковеда Вуйтик, формы приветствия "Добрий день" и "Добрий вечір" закрепились традицией. Также эти формы происходят от "ДобрИдень" и "ДобрИвечір". Однако речь постоянно развивается и меняется, как и традиции украинцев.

"Например, после полномасштабного вторжения появилась фраза "Доброго вечора, ми з України"... Эта фраза и ее варианты стали фольклорными, то есть потеряли авторство, хотя изначально она принадлежала фронтмену группы "DakhaBrakha" Марку Галаневичу. Итак, аргумент о народной языковую традицию можно применить и к "доброму вечеру", - отметила языковед.

Она подытожила, что можно использовать "Добрий вечір", "Добривечір", и "Доброго вечора" - все эти формы правильны.

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