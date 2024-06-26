'Добрий вечір' чи 'Доброго вечора': як правильно українською

"Доброго вечора, ми з України!" - фраза, яка стала відомою завдяки Віталію Кіму, очільнику Миколаївської ОВА, та гурту "PROBASS & HARDI". Проте, ця фраза викликала й мовні дискусії: чи правильно казати "Доброго вечора", чи ж вживати "Добрий вечір"?

Мовознавиця Наталія Вуйтік пояснює, що обидва варіанти є нормативними. У коментарі виданню "Вечір медіа" фахівчиня розповіла, як правильно вживати це вітання.

Вас також зацікавить: Точно не "Андрієвич": як українською по батькові звертатися до чоловіка, чий батько Андрій

Форма "Добрий вечір" вживається в українському фольклорі, наприклад, у колядках ("Добрий вечір тобі, пане господарю"). Існує однослівний варіант цього вітання: "Добривечір".

Правильні форми привітань: "Добрий вечір" та "Доброго вечора". Не слід казати: "Добрий вечир", "Добрий вечор", "Доброго вечира", "Доброго вечіра".

За словами мовознавці Вуйтік, форми вітання "Добрий день" і "Добрий вечір" закріпилися традицією. Також ці форми походять від "ДобрИдень" та "ДобрИвечір". Проте мова постійно розвивається та змінюється, як і традиції українців.

"Наприклад, після повномасштабного вторгнення з’явилася фраза "Доброго вечора, ми з України"... Ця фраза та її варіанти стали фольклорними, тобто втратили авторство, хоча початково вона належала фронтмену гурту "DakhaBrakha" Маркові Галаневичу. Отже, аргумент про народну мовну традицію можна застосувати й до "доброго вечора", - зазначила мовознавиця.

Вона підсумувала, що можна використовувати "Добрий вечір", "Добривечір", і "Доброго вечора" - всі ці форми є правильними.

Пропонуємо дізнатися, як створити патронім від імені Ігор.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!