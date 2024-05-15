Для богатого урожая: какие удобрения лучше всего подходят огурцам

Чем подкармливать огурцы для большого урожая

Чтобы получить богатый урожай огурцов, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и снабдить их необходимыми питательными веществами.

Опытные дачники рекомендуют подкармливать огурцы после высадки в открытую почву как органическими, так и минеральными удобрениями. Следуя этим советам с сайта theLime, вы сможете вырастить здоровые и обильно плодотворные огурцы на своем участке.

Читайте также: Семь важных правил ухода за малиной от опытных огородников

Органические удобрения:

Банановая кожура: Богата калием, который стимулирует рост и плодоношение огурцов. Измельчите кожуру банана, положите в лунку перед высадкой рассады и присыпьте почвой.

Богата калием, который стимулирует рост и плодоношение огурцов. Измельчите кожуру банана, положите в лунку перед высадкой рассады и присыпьте почвой. Крапива: Содержит много азота, калия и других микроэлементов. Приготовьте настой из крапивы, заполните им лунку перед высадкой рассады и дайте ему настояться в течение 30 минут.

Содержит много азота, калия и других микроэлементов. Приготовьте настой из крапивы, заполните им лунку перед высадкой рассады и дайте ему настояться в течение 30 минут. Компост или перегной: Улучшают структуру почвы и снабжают растения питательными веществами. Добавьте горсть компоста или перегноя в лунку перед высадкой рассады.

Минеральные удобрения:

Костная мука: Содержит фосфор, который необходим для развития корневой системы и плодоношения огурцов. Добавьте 1 ст. л. костной муки в лунку перед высадкой рассады.

Содержит фосфор, который необходим для развития корневой системы и плодоношения огурцов. Добавьте 1 ст. л. костной муки в лунку перед высадкой рассады. Гранулированный куриный помет: Содержит азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. Добавьте 1 ст. л. гранулированного куриного помета в лунку перед высадкой рассады.

Содержит азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. Добавьте 1 ст. л. гранулированного куриного помета в лунку перед высадкой рассады. Сульфат калия: Стимулирует рост и плодоношение огурцов. Добавьте 1 ч. л. сульфата калия в лунку перед высадкой рассады.

Стимулирует рост и плодоношение огурцов. Добавьте 1 ч. л. сульфата калия в лунку перед высадкой рассады. Суперфосфат: Улучшает развитие корневой системы и плодоношение огурцов. Добавьте 0,5 ч. л. суперфосфата в лунку перед высадкой рассады.

Улучшает развитие корневой системы и плодоношение огурцов. Добавьте 0,5 ч. л. суперфосфата в лунку перед высадкой рассады. Азофоска: Содержит азот, фосфор и калий, необходимые для роста и развития огурцов. Добавьте 1 ч. л. азофоски в лунку перед высадкой рассады.

Важно:

Не перекармливайте огурцы удобрениями, ведь это может привести к бурному росту ботвы и снижению плодоношения.

Следуйте инструкциям по применению удобрений, чтобы не нанести вред растениям.

Сочетайте корневые и внекорневые подкормки для лучшего результата.

Предлагаем узнать, как вырастить пышные кустики укропа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!