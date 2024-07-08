Десерт-завтрак за 10 минут: вкусный вариант завтрака для любителей сладкого

Это быстрый вкусный вариант завтрака для любителей сладкого, который можно приготовить, пока варится кофе или закипает чайник.

Ингредиенты:

• Овсяные хлопья мелкие – 40 г;

• Бананы – ½ шт;

• Какао порошок – 10 г;

• Молоко – 100 мл;

• Разрыхлитель - ½ ч.л;

• Шоколад – 30 г.

Приготовление:

1. Банан растолочь вилкой. Добавить овсяные хлопья, молоко и порошок какао. Перемешать.

2. В формы вылить шоколадную массу, посыпать шоколадной крошкой.

3. Выпекайте в духовке в течение 10-15 минут при температуре 180°С.