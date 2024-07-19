Десерт ''Павлова'': рецепт классической вкусности

Кондитеры Новой Зеландии и Австралии до сих пор спорят, на чьей Родине впервые приготовили этот десерт.

Чем он так особенный? Советую приготовить, чтобы ощутить вкусовое удовольствие от воздушной текстуры.

Ингредиенты:

• Белок – 3 шт,

• Сок лимона – 5 г,

• Сахар – 90 г,

• Сахарная пудра — 90 г,

• Крахмал кукурузный – 5 г.

Курд:

• Сок лимона и апельсина – 90 г,

• Сахар – 125 г,

• Желтки - 3 шт,

• Крахмал - 5 г,

• Сливочное масло - 90 г,

• Цедра лимона и апельсина – 5 г.

Крем:

• Крем сыр – 100 г,

• Сливки 33% - 150 г,

• Сахарная пудра – 40 г.

Приготовление:

1. Белок смешать с лимонным соком и взбивать стационарным миксером на средней скорости в течение 20 минут до образования пышной массы.

2. К белкам добавить следующие ингредиенты: сахар, сахарную пудру и крахмал. Продолжать взбивать до образования глянцевой массы.

3. Выложить белки на пергамент, сделать углубление и выпекать 3 часа при 80°

4. Желтки смешать с сахаром, добавить сок, цедру, крахмал, перемешать и добавив сливочное масло, закрыть на паровой бане. Затем укрыть пленкой в "контакте".

5. Крем творог, сливки и пудру объединить в единую массу.

6. На готовый десерт выложить крем, сверху курд и украсить ягодами.

Вкусить лучше ложкой.