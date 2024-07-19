Десерт "Павлова": рецепт классической вкусности
Кондитеры Новой Зеландии и Австралии до сих пор спорят, на чьей Родине впервые приготовили этот десерт.
Чем он так особенный? Советую приготовить, чтобы ощутить вкусовое удовольствие от воздушной текстуры.
Ингредиенты:
• Белок – 3 шт,
• Сок лимона – 5 г,
• Сахар – 90 г,
• Сахарная пудра — 90 г,
• Крахмал кукурузный – 5 г.
Курд:
• Сок лимона и апельсина – 90 г,
• Сахар – 125 г,
• Желтки - 3 шт,
• Крахмал - 5 г,
• Сливочное масло - 90 г,
• Цедра лимона и апельсина – 5 г.
Крем:
• Крем сыр – 100 г,
• Сливки 33% - 150 г,
• Сахарная пудра – 40 г.
Приготовление:
1. Белок смешать с лимонным соком и взбивать стационарным миксером на средней скорости в течение 20 минут до образования пышной массы.
2. К белкам добавить следующие ингредиенты: сахар, сахарную пудру и крахмал. Продолжать взбивать до образования глянцевой массы.
3. Выложить белки на пергамент, сделать углубление и выпекать 3 часа при 80°
4. Желтки смешать с сахаром, добавить сок, цедру, крахмал, перемешать и добавив сливочное масло, закрыть на паровой бане. Затем укрыть пленкой в "контакте".
5. Крем творог, сливки и пудру объединить в единую массу.
6. На готовый десерт выложить крем, сверху курд и украсить ягодами.
Вкусить лучше ложкой.