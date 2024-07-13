День медика в Украине перенесли на новую дату: когда будет отмечаться

Ранее в Украине День медика отмечали ежегодно в июне, а именно в третье воскресенье этого месяца. Но из-за того, что этот праздник не имел постоянной даты, каждый раз определяли новую дату празднования.

Однако в 2023 году ситуация изменилась: День медицинского работника было решено перенести. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым была установлена новая, теперь уже постоянная дата этого профессионального праздника – 27 июля. Об этом пишет ТСН.

Это день для украинцев, когда мы чествуем всех медицинских работников. Это уникальная возможность выразить им нашу искреннюю благодарность за тот нелегкий, но чрезвычайно важный труд, особенно актуальный в наше время.

Не забудьте 27 июля поздравить с профессиональным праздником всех медиков. Выразите им искренние пожелания вдохновения, сил и энергии для преодоления ежедневных вызовов. Даже небольшие слова поддержки в этот день могут значительно поднять настроение и подчеркнуть важность их работы.

Напомним, ранее UAportal писал, когда в Украине отмечают день отца.

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