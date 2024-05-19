Действительно ли нужно мыть мясо и яйца перед приготовлением: ответ экспертов

Широко известно, что для обеспечения безопасности питания, определенные продукты, включая фрукты и овощи, нужно мыть перед тем, как их употреблять. Однако, не всем известно действительно ли нужно промывать мясо и яйца перед их приготовлением.

Свое мнение об этом высказали инфекционисты, пишет Ukr.Media.

Нужно ли мыть мясо перед использованием

Хотя некоторые считают нужным промывать мясо, чтобы очистить его от микробов, эксперты утверждают, что полностью удалить бактерии водой не удастся. Вместо этого, они советуют сосредоточиться на правильной термической обработке, особенно когда речь идет о свинине или курятине.

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Важно помнить, что во время промывки мяса, микробы могут распространяться на кухонные принадлежности и другие поверхности, что увеличивает риск перекрестного заражения. Однако, можно замочить мясо в воде на 15-20 минут перед приготовлением, чтобы смыть поверхностные загрязнения. Кроме того, при варке супов, лучше слить первый бульон и залить мясо свежей водой для дополнительной очистки.

Необходимо ли мыть яйца перед приготовлением

Рекомендуется мыть яйца непосредственно перед их использованием, используя теплую воду и мыло. Следует заметить, что мытье яиц заранее может привести к образованию микротрещин на их поверхности, что создает условия для проникновения бактерий внутрь.

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