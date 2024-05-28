Действительно ли газировка вредна: мифы и реальность

Газировка является предметом многих предубеждений. UAportal подготовил полезные советы, которые улучшают вкус газировки, успокаивают пищеварение и способствуют оптимальному увлажнению организма.

Улучшаем вкус

Добавьте в газировку немного натурального фруктового сока. Сочетание таких вкусов как лимонный, лаймовый или малиновый, с шипучей водой может улучшить вкус и придать освежающее ощущение.

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Успокаивает пищеварение

Вопреки мифу о том, что газировка нарушает пищеварение, она на самом деле может успокоить и облегчить пищеварительный дискомфорт. Употребление холодной газировки может помочь пищеварению, способствуя высвобождению пищеварительных ферментов и облегчая вздутие живота и расстройство желудка.

Способствование увлажнению организма

Она так же эффективно увлажняет организм, как и негазированная вода. Использование в напитке различных микроэлементов, таких как магний и калий, может еще больше усилить его гидратационные свойства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет с организмом, если пить только кофе без кофеина.

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