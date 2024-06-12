Даже жара не будет ему страшна: как сделать летний макияж

Лето – это время года, когда хочется выглядеть безупречно. Однако жара и повышенная влажность могут негативно влиять на макияж, делая его неустойчивым. Не беспокойтесь! The Everygirl поделился секретами, которые помогут вам сохранить свежий и красивый макияж даже в самый жаркий день.

Праймер – ваш верный союзник

Не пренебрегайте праймером, ведь именно он способен держать ваш макияж на месте в течение всего дня. Для летнего сезона лучше выбирать праймер в форме геля или бальзама, ведь они более устойчивы к жаре и потливости.

Водостойкая основа – залог устойчивости

Замените ваш обычный тональный крем водостойким. Не бойтесь, что он высушит вашу кожу, ведь современные формулы увлажняют и ухаживают за ней. Ищите тональные основания со средним покрытием и атласным финишем. Наносите их влажным спонжем для лучшего результата.

Легкий тональный крем для натурального эффекта

Если вы стремитесь к более естественному макияжу, выберите тонированный увлажняющий крем. Он почти не ощущается на коже, но скрывает мелкие недостатки и выравнивает тон.

Пудра – ваш спаситель от жирного блеска

Пудра поможет зафиксировать макияж и контролировать жирный блеск. Используйте только после нанесения всех кремовых и жидких средств, а также только на Т-зоне и других проблемных участках.

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Водостойкая тушь для выразительного взгляда

Из водостойкой туши вы можете быть уверены, что она не потечет и не оставит отпечатков на веках. Это гарантирует вам выразительный и прекрасный взгляд в течение дня.

Кремовые тени для стойкого макияжа глаз

Кремовые или жидкие тени лучше держатся на веках, не сбиваются в складки и не тускнеют в течение дня, в отличие от сухих пудровых теней.

Помада для нежного и стойкого макияжа губ.

Летом губы нуждаются в увлажнении, поэтому плотное нанесение помады может показаться некомфортным. Попробуйте нанести немного помады на центр губ пальцем, чтобы создать нежный градиент. Это зрительно увеличит губы и подарит им естественный блеск.

Фиксирующий спрей – финальный штрих

Закрепите ваш макияж фиксирующим спреем. Это поможет ему сохранить свежесть и стойкость в течение дня, даже в жаркую погоду.

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