Навіть спека не буде йому страшна: як зробити літній макіяж

Літо - це пора року, коли хочеться виглядати бездоганно. Проте спека та підвищена вологість можуть негативно впливати на макіяж, роблячи його нестійким. Не хвилюйтесь! The Everygirl поділився секретами, які допоможуть вам зберегти свіжий та красивий макіяж навіть у найспекотніший день.

Праймер - ваш вірний союзник

Не нехтуйте праймером, адже саме він здатен тримати ваш макіяж на місці протягом всього дня. Для літнього сезону краще обирати праймер у формі гелю або бальзаму, адже вони більш стійкі до спеки та пітливості.

Водостійка основа - запорука стійкості

Замініть ваш звичайний тональний крем на водостійкий. Не бійтеся, що він висушить вашу шкіру, адже сучасні формули зволожують та доглядають за нею. Шукайте тональні основи з середнім покриттям та атласним фінішем. Наносьте їх вологим спонжем для кращого результату.

Легкий тональний крем для натурального ефекту

Якщо ви прагнете до більш природного макіяжу, оберіть тонований зволожуючий крем. Він майже не відчувається на шкірі, але при цьому приховує дрібні недоліки та вирівнює тон.

Пудра - ваш рятівник від жирного блиску

Пудра допоможе зафіксувати макіяж та контролювати жирний блиск. Використовуйте її лише після нанесення всіх кремових та рідких засобів, а також лише на Т-зоні та інших проблемних ділянках.

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Водостійка туш для виразного погляду

З водостійкою тушю ви можете бути впевнені, що вона не потече й не залишить відбитків на повіках. Це гарантує вам виразний та красивий погляд протягом дня.

Кремові тіні для стійкого макіяжу очей

Кремові або рідкі тіні краще тримаються на повіках, не збиваються в складки та не тьмяніють протягом дня, на відміну від сухих пудрових тіней.

Помада для ніжного та стійкого макіяжу губ

Влітку губи потребують зволоження, тому щільне нанесення помади може здатися некомфортним. Натомість, спробуйте нанести трохи помади на центр губ пальцем, щоб створити ніжний градієнт. Це візуально збільшить губи та подарує їм природний блиск.

Фіксуючий спрей - фінальний штрих

Закріпіть ваш макіяж фіксуючим спреєм. Це допоможе йому зберегти свіжість та стійкість протягом дня, навіть у найспекотнішу погоду.

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