Что скрывает самое большое подземное озеро Северной Америки: ученые совершили увлекательное открытие

В 1905 году 13-летний парень, как обычно, исследовал пещеры Крейгхед — обширную систему подземных ходов между городами Суитвотер и Мэдисонвилль в штате Теннесси. Во время одной из таких прогулок он наткнулся на неизвестное отверстие в скале, протиснулся сквозь него и совершил чрезвычайную находку.

Эти пещеры были известны еще при племени чероки — коренных жителей юго-востока США. В глубинах пещеры, почти в километре от входа, археологи нашли следы их присутствия: керамику, украшения, оружие и наконечники стрел. В XIX веке европейские переселенцы начали использовать эту прохладную среду для хранения урожая, в частности, картофеля. Об этом пишет IFLScience.

Однако пещеры скрывали еще более поразительные тайны. Однажды туда заблудился гигантский плейстоценовый ягуар. Животное погибло, упав в ущелье, пытаясь выбраться из тьмы, и оставило после себя следы в известняковых стенах.

Открытие самого подземного озера, которое впоследствии назовут "Потерянным морем", произошло благодаря тому же мальчику - Бену Сэндсу. Он протиснулся через отверстие размером с велосипедную шину и пролез более 12 метров по узкому тоннелю. На другой стороне его ждал огромный подземный зал, частично затопленный водой. Свет его фонаря не достигал противоположного берега. Он бросал комья глины, чтобы услышать, есть ли стены, и слышал только эхо воды. Озеро тогда казалось намного меньше его настоящих размеров.

Сегодня этот зал является домом для нескольких сотен радужных форелей. Их выпустили сюда уже после открытия в надежде, что рыбы смогут найти новые проходы вглубь подземного озера. Однако за неимением пищи форели привыкли ждать кормления от гидов лодок, возящих туристов. По словам Саванны Далтон, экскурсовода пещер, за время жизни в темноте рыбы частично потеряли цвет и зрение.

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На сегодняшний день исследователи изучили видимую часть озера, простирающуюся на 243 метра в длину и 67 метров в ширину. Но это только верхушка – подводные залы ведут еще дальше. Дайверам удалось нанести на карту более 5,2 гектара водного пространства, но конца озера до сих пор не найдены. Он официально признан крупнейшим подземным озером в Северной Америке и внесен в список национальных достопримечательностей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что археологи раскрыли жуткие детали гибели семьи в Помпеях.

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