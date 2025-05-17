Що приховує найбільше підземне озеро Північної Америки: науковці здійснили захоплююче відкриття

У 1905 році 13-річний хлопець, як зазвичай, досліджував печери Крейгхед — велику систему підземних ходів між містами Суїтвотер і Медісонвілль у штаті Теннессі. Під час однієї з таких прогулянок він натрапив на невідомий отвір у скелі, протиснувся крізь нього і зробив надзвичайну знахідку.

Ці печери були відомі ще за часів племені черокі — корінних жителів південного сходу США. У глибинах печери, майже за кілометр від входу, археологи знайшли сліди їхньої присутності: кераміку, прикраси, зброю та наконечники стріл. У XIX столітті європейські переселенці почали використовувати це прохолодне середовище для зберігання врожаю, зокрема картоплі. Про це пише IFLScience.

Однак печери приховували ще більш вражаючі таємниці. Одного разу туди заблукав гігантський плейстоценовий ягуар. Тварина загинула, впавши в ущелину, намагаючись вибратись із темряви, й залишила по собі сліди у вапнякових стінах.

Відкриття самого підземного озера, яке згодом назвуть "Загубленим морем", сталося завдяки тому самому хлопчику — Бену Сендсу. Він протиснувся через отвір розміром з велосипедну шину й проліз понад 12 метрів вузьким тунелем. На іншому боці на нього чекала величезна підземна зала, частково затоплена водою. Світло його ліхтаря не сягало протилежного берега. Він кидав грудки глини, аби почути, чи є стіни, та чув лише відлуння води. Озеро тоді здавалося набагато меншим, ніж його справжні розміри.

Сьогодні ця зала є домівкою для кількох сотень райдужних форелей. Їх випустили сюди вже після відкриття, сподіваючись, що риби зможуть знайти нові проходи вглиб підземного озера. Однак через брак їжі форелі звикли чекати годування від гідів човнів, які возять туристів. За словами Саванни Далтон, екскурсовода печер, за час життя в темряві риби частково втратили колір і зір.

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На сьогодні дослідники вивчили видиму частину озера, що простягається на 243 метри в довжину та 67 метрів у ширину. Але це лише верхівка — підводні зали ведуть ще далі. Дайверам вдалося нанести на карту понад 5,2 гектара водного простору, та кінця озера досі не знайдено. Його офіційно визнано найбільшим підземним озером у Північній Америці й внесено до списку національних природних пам’яток.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що археологи розкрили моторошні деталі загибелі сім’ї в Помпеях.

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