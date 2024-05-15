Что посадить на огороде, чтобы прогнать комаров: список растений
Существует множество способов борьбы с комарами. Однако одним из самых популярных является высаживание растений, которые отпугивают этих надоедливых насекомых.
Команда UAportal совместно с "Добрые новости" рассказывают, какие именно растения не любят комары и как их можно использовать для защиты вашего сада и огорода.
Комары могут распознавать различные запахи, которые излучает человек, включая углекислый газ, выделяемый при дыхании, а также аммиак и различные химические соединения, присутствующие в поте. Это объясняет, почему человеческая активность в саду может привлекать этих насекомых. Они также предпочитают влажные места для размножения и питания. Наличие водоемов, таких как озера, стоячие воды или даже дождевые желоба, может стать причиной увеличения количества комаров в таких местах.
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Некоторые комары питаются соком растений или нектаром, поэтому сады с разноцветными цветами могут привлекать этих насекомых.
Чтобы защитить ваш участок от комаров, можно высадить растения, которые известны своими отпугивающими свойствами или имеют природные репеллентные характеристики. Вот примеры некоторых из них:
- Лаванда отличается своим приятным запахом, заставляющим комаров держаться подальше.
- Мята излучает особый аромат, не только отпугивающий комаров, но и служащий основой для создания натуральных репеллентов.
- Базилик, со своим характерным ароматом, не только отпугивает комаров, но и является популярным ингредиентом в кулинарии.
- Цитронелла широко известна благодаря своим отпугивающим свойствам и часто применяется в различных репеллентах, включая спреи, свечи и другие средства против комаров.
- Лавандула, подобно лаванде, также имеет запах, который не нравится этим насекомым.
- Розмарин, кроме приятного аромата, известен благодаря своим репеллентным свойствам.
- Лимонная трава, со своим цитрусовым ароматом, эффективно отпугивает комаров и может использоваться для приготовления ароматного чая или в качестве добавки к блюдам.
Дополнительно, среди растений можно разместить специальные ловушки, такие как москитоносицы и фитоносицы, которые будут привлекать и удерживают комаров подальше от вашего сада и огорода.
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