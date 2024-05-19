Что полезнее кофе или какао: ответ диетолога

Что полезнее для здоровья

Оба напитка имеют свои преимущества для здоровья, поэтому окончательный выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.

Лучший напиток для вас – это тот, который вы пьете с удовольствием и который не наносит вред вашему здоровью. Об этом пишет издание Harvard Health.

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Какао:

Содержит флаванолы, улучшающие здоровье сердечно-сосудистой системы и контроль уровня сахара в крови .

и . Обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами .

. Может быть полезным для здоровья печени .

. Не содержит кофеина, поэтому подходит людям, которые чувствительны к кофеину.

Кофе:

Поддерживает здоровый уровень ферментов печени .

. Снижает риск развития колоректального рака .

. Может улучшить когнитивные функции и повысить уровень энергии .

и . Содержит кофеин, который может иметь как положительные, так и негативные последствия, например, улучшить настроение и увеличить тревожность.

Диетология Миранда Галати рекомендует:

Не полагаться ни на один из этих напитков как на источник "существенной пользы для здоровья" .

. Выбрать тот, который вам больше нравится .

. Сосредоточиться на общем здоровом рационе, включающем много фруктов, овощей, цельного зерна и нежирных белков.

Важно:

Если вы чувствуете физические или психические побочные эффекты от кофеина , рекомендуется пить кофе без кофеина или травяные чаи.

, рекомендуется пить кофе без кофеина или травяные чаи. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо сомнения в употреблении кофе или какао.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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