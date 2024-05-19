Что полезнее кофе или какао: ответ диетолога
Оба напитка имеют свои преимущества для здоровья, поэтому окончательный выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.
Лучший напиток для вас – это тот, который вы пьете с удовольствием и который не наносит вред вашему здоровью. Об этом пишет издание Harvard Health.
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Какао:
- Содержит флаванолы, улучшающие здоровье сердечно-сосудистой системы и контроль уровня сахара в крови.
- Обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
- Может быть полезным для здоровья печени.
- Не содержит кофеина, поэтому подходит людям, которые чувствительны к кофеину.
Кофе:
- Поддерживает здоровый уровень ферментов печени.
- Снижает риск развития колоректального рака.
- Может улучшить когнитивные функции и повысить уровень энергии.
- Содержит кофеин, который может иметь как положительные, так и негативные последствия, например, улучшить настроение и увеличить тревожность.
Диетология Миранда Галати рекомендует:
- Не полагаться ни на один из этих напитков как на источник "существенной пользы для здоровья".
- Выбрать тот, который вам больше нравится.
- Сосредоточиться на общем здоровом рационе, включающем много фруктов, овощей, цельного зерна и нежирных белков.
Важно:
- Если вы чувствуете физические или психические побочные эффекты от кофеина, рекомендуется пить кофе без кофеина или травяные чаи.
- Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо сомнения в употреблении кофе или какао.
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Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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