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Здоров'я

Що корисніше кава чи какао: відповідь дієтолога

Ігор Романько

Що корисніше для здоров'я
Що корисніше для здоров'я

Обидва ці напої мають свої переваги для здоров'я, тому остаточний вибір залежить від ваших індивідуальних потреб та вподобань.

Найкращий напій для вас – це той, який ви п'єте з насолодою і який не завдає шкоди вашому здоров'ю. Про це пише видання Harvard Health.

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Какао:

  • Містить флаваноли, які покращують здоров'я серцево-судинної системи та контроль рівня цукру в крові.
  • Має антиоксидантні та протизапальні властивості.
  • Може бути корисним для здоров'я печінки.
  • Не містить кофеїну, тому підходить людям, які чутливі до кофеїну.

Кава:

  • Підтримує здоровий рівень ферментів печінки.
  • Знижує ризик розвитку колоректального раку.
  • Може покращити когнітивні функції та підвищити рівень енергії.
  • Містить кофеїн, який може мати як позитивні, так і негативні наслідки, наприклад, покращити настрій та збільшити тривожність.

Дієтологиня Міранда Галаті рекомендує:

  • Не покладатися на жоден з цих напоїв як на джерело "істотної користі для здоров'я".
  • Обрати той, який вам більше до вподоби.
  • Зосередитися на загальному здоровому раціоні, який включає багато фруктів, овочів, цільного зерна та нежирних білків.

Важливо:

  • Якщо ви відчуваєте фізичні або психічні побічні ефекти від кофеїну, рекомендується пити каву без кофеїну або трав'яні чаї.
  • Проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є які-небудь сумніви щодо вживання кави або какао.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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