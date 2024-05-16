Что делать, чтобы повезло на экзамене: приметы и предрассудки
Конец учебного года – время экзаменов, контрольных работ, тестов и НМТ. Конечно, лучший способ подготовиться – это систематически учить весь материал и повторить его перед экзаменом. Но кто из учеников в это верит?
Подростки по всему миру соблюдают странные приметы перед экзаменами, покупают себе амулеты к счастью и имеют целые списки предрассудков и ритуалов. Об этом пишет osvitoria.media.
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Вот некоторые из самых интересных:
Еда к счастью:
- Япония: "Кацудон" – блюдо, звучащее как "кацу", то есть "победа". На десерт – шоколадный батончик KitKat, ведь он произносится как "китто катто", то есть "непременно выиграть".
- Китай: Киви (звучит как "легко сдать экзамены") и кешью ("желаю сдать").
- Гонконг: Яблоки ("ping guo" – "безопасность") в карманах перед экзаменами.
- Бангладеш: Не есть яблоки, томаты, апельсины, капусту, яйца и другие круглые продукты, чтобы не получить "ноль".
- Южная Корея: Избегать супа из морских водорослей перед тестированием, чтобы знания не "ускользнули".
Одежда к счастью:
- Китай: Красное белье на экзамен, ведь "носить красное нижнее белье" - значит быть успешным.
- Малави: Не стричься перед экзаменами, чтобы не потерять знания с волосами.
- Индия: Одеваться в цвета, соответствующие дню недели (желтый/коричневый – понедельник, красный – вторник, зеленый – среда, синий/фиолетовый – четверг, белый/розовый – пятница).
Другие ритуалы:
- Индия: Точка бинди на лбу ("третий глаз") для ясности ума и интуиции.
- Япония: Амулеты омамори с камнями, солью и травами, особенно из храмов Сугуваре Митидзане или Юсима Тэндзина.
- Япония: Повязки на голову "Я сдаю экзамен" для мотивации.
- Южная Корея: Не писать ночью перед экзаменом, чтобы не привлечь духов. Не писать красным цветом, ведь это цвет траура.
- Замбия: Не прикасаться к другим школьникам, чтобы не "отдать" им знания.
- Гана: Молчать в день экзамена, чтобы не "потерять" знание.
- Швеция: Не наступать на канализационные люки с буквой "А" ("förlust" – потеря).
- Калифорния (США): Жевать жвачку нового вкуса во время повторения материала, а затем жевать ее перед экзаменом (благодаря аромату и вкусу мозг активирует воспоминания).
- Франция: Взять за репетитора черного кота, чтобы он лапой указал, какую тему повторить.
Помните:
- Лучший ритуал перед экзаменом – это добросовестное обучение в течение года и эффективное повторение материала.
- Не верьте предрассудкам, которые могут повредить вашу уверенность.
- Верьте в себя и свои силы!
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