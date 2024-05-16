Что делать, чтобы повезло на экзамене: приметы и предрассудки

Что делать, чтобы повезло на экзаменах

Конец учебного года – время экзаменов, контрольных работ, тестов и НМТ. Конечно, лучший способ подготовиться – это систематически учить весь материал и повторить его перед экзаменом. Но кто из учеников в это верит?

Подростки по всему миру соблюдают странные приметы перед экзаменами, покупают себе амулеты к счастью и имеют целые списки предрассудков и ритуалов. Об этом пишет osvitoria.media.

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Вот некоторые из самых интересных:

Еда к счастью:

Япония: "Кацудон" – блюдо, звучащее как "кацу", то есть "победа". На десерт – шоколадный батончик KitKat, ведь он произносится как "китто катто", то есть "непременно выиграть".

"Кацудон" – блюдо, звучащее как "кацу", то есть "победа". На десерт – шоколадный батончик KitKat, ведь он произносится как "китто катто", то есть "непременно выиграть". Китай: Киви (звучит как "легко сдать экзамены") и кешью ("желаю сдать").

Киви (звучит как "легко сдать экзамены") и кешью ("желаю сдать"). Гонконг: Яблоки ("ping guo" – "безопасность") в карманах перед экзаменами.

Яблоки ("ping guo" – "безопасность") в карманах перед экзаменами. Бангладеш: Не есть яблоки, томаты, апельсины, капусту, яйца и другие круглые продукты, чтобы не получить "ноль".

Не есть яблоки, томаты, апельсины, капусту, яйца и другие круглые продукты, чтобы не получить "ноль". Южная Корея: Избегать супа из морских водорослей перед тестированием, чтобы знания не "ускользнули".

Одежда к счастью:

Китай: Красное белье на экзамен, ведь "носить красное нижнее белье" - значит быть успешным.

Красное белье на экзамен, ведь "носить красное нижнее белье" - значит быть успешным. Малави: Не стричься перед экзаменами, чтобы не потерять знания с волосами.

Не стричься перед экзаменами, чтобы не потерять знания с волосами. Индия: Одеваться в цвета, соответствующие дню недели (желтый/коричневый – понедельник, красный – вторник, зеленый – среда, синий/фиолетовый – четверг, белый/розовый – пятница).

Другие ритуалы:

Индия: Точка бинди на лбу ("третий глаз") для ясности ума и интуиции.

Точка бинди на лбу ("третий глаз") для ясности ума и интуиции. Япония: Амулеты омамори с камнями, солью и травами, особенно из храмов Сугуваре Митидзане или Юсима Тэндзина.

Амулеты омамори с камнями, солью и травами, особенно из храмов Сугуваре Митидзане или Юсима Тэндзина. Япония: Повязки на голову "Я сдаю экзамен" для мотивации.

Повязки на голову "Я сдаю экзамен" для мотивации. Южная Корея: Не писать ночью перед экзаменом, чтобы не привлечь духов. Не писать красным цветом, ведь это цвет траура.

Не писать ночью перед экзаменом, чтобы не привлечь духов. Не писать красным цветом, ведь это цвет траура. Замбия: Не прикасаться к другим школьникам, чтобы не "отдать" им знания.

Не прикасаться к другим школьникам, чтобы не "отдать" им знания. Гана: Молчать в день экзамена, чтобы не "потерять" знание.

Молчать в день экзамена, чтобы не "потерять" знание. Швеция: Не наступать на канализационные люки с буквой "А" ("förlust" – потеря).

Не наступать на канализационные люки с буквой "А" ("förlust" – потеря). Калифорния (США): Жевать жвачку нового вкуса во время повторения материала, а затем жевать ее перед экзаменом (благодаря аромату и вкусу мозг активирует воспоминания).

Жевать жвачку нового вкуса во время повторения материала, а затем жевать ее перед экзаменом (благодаря аромату и вкусу мозг активирует воспоминания). Франция: Взять за репетитора черного кота, чтобы он лапой указал, какую тему повторить.

Помните:

Лучший ритуал перед экзаменом – это добросовестное обучение в течение года и эффективное повторение материала.

Не верьте предрассудкам, которые могут повредить вашу уверенность.

Верьте в себя и свои силы!

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