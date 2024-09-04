Чиабата в домашних условиях: сможет приготовить каждый

Друзья, этот хлебчик сможет приготовить каждый даже в домашних условиях. Простые и доступные продукты, а вкусно как… мммм…

Готовьте с удовольствием! Вкусно, просто и быстро.

Тесто для чиабатты:

3 г свежих прессованных дрожжей

400 г муки

5 г соли (1 ч.л. без горки)

320 мл воды

15 мл масла

+ мука для подпилки

Смешать воду, дрожжи, растительное масло в миске.

Добавить просеянную муку с солью и перемешать тесто до однородной смеси.

Накрыть миску полотенцем и бросить на 10 часов при комнатной температуре.

Затем выложить тесто на пергамент, присыпанный мукой. Сверху тоже посыпать муки.

Сформировать из теста прямоугольник и разрезать его на две части.

Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.

Разогреть духовку до 240С вместе с противнем.

Переложить чиабатту на пергамент на разогретый противень и выпекать 18-25 мин.

За пять минут до готовности перевернуть чиабатту вверх дном, чтобы и низ был с хрустящей корочкой.

Запеченный чеснок:

2 головки чеснока

Масло

Тимьян

Укроп, петрушка

Соль

Почистить чеснок, зубочки залить растительным маслом, добавить несколько веточек тимьяна и запечь, в духовке 180С, 25-30 минут.

Запеченный чеснок размять, добавить нарезанную зелень, соль.

Разрезать вдоль чиабатта, подсушить в духовке до золотисто-коричневого цвета при 190С.

Смазать пастой из чеснока и запечь в духовке (2-3 минуты при 220С).